FOTO | Imagini devastatoare cu caii maltratați din Letea. Regretata Cristina Țopescu s-a aflat printre cei care au salvat animalele de la cele mai grele chinuri

Încercările noastre inițiale de eliberare, prin alertarea autorităţilor şi vorba bună nu au funcționat: 54 de cai au fost încărcați în tirul care urma să-i transporte spre moarte. Noi am plecat în urmărirea lui și zeci, dacă nu sute de persoane, au ieșit și ele pe traseu, să ne ajute. Am reușit să oprim transportul abia la Urleasca (jud. Brăila). Acolo, toți acei cai au fost eliberați, apoi îngrijiți și supravegheați câteva luni la o fermă unde li s-au asigurat toate condițiile necesare. A fost atunci o mobilizare fără precedent a voluntarilor cu care, între timp, am format o adevărată familie. Vă mulțumim și vă iubim!

După câteva luni, i-am întors acasă, în mediul lor natural, la Letea, unde aleargă liberi şi astăzi.

Dar marele secret este, după noi, ce am făcut de atunci încoace. Am fi putut să-i arătăm cu degetul pe localnici, să îi învinovățim, să îi insultăm, să le trimitem poliția pe cap, să-i amenințăm cu procese și așa mai departe. În loc de asta, însă, am încercat să îi înțelegem și să privim lucrurile și din perspectiva lor.