Imagini scandaloase! Dezastru total în centrele de carantină! „Nu se poate să distrugi mobilier, să scoți prize din pereți” - FOTO

Viceprimarul oraşului Galaţi, Picu Apostol Roman, este șocat de ceea ce a putut să vadă în centrul de carantină din municipiu.

Acesta a publicat pe pagina sa de Facebook imagini cu centrele de carantină, cum erau înaintea sosirii oamenilor care au stat acolo și cum arată după plecarea lor.

„Au venit buluc peste municipalitate, așa cum au venit buluc peste toate municipalitățile din România. Noi, aici, am căutat să îi primim omenește, să le găsim cazare bună, luxoasă chiar, să le asigurăm hrană. Și indiferent că e sâmbătă și duminică, să primească hrană caldă. Dar nu de puține ori am fost puși în situația să nu vorbim despre ce lasă în urmă acești oameni. Am tăcut o dată, de două ori, trei ori, dar nu mai pot să tac.