Imaginile tragediei. Momente sfâșietoare surprinse la înmormântarea Biancăi Hîncu, adolescenta din Huşi care s-a spânzurat

Zeci de oameni au luat parte la înmormântarea Biancăi Hîncu. Cu toţii sunt în stare de şoc şi nu îşi explică ce s-a întâmplat cu fata.

"Am suferit foarte mult, când am văzut cum toată lumea spunea că eu nu o iubeam pe Bianca şi că profitam de ea, căci ştiam că nu este adevărat. Am iubit-o foarte mult. Nu ştiu ce s-a întâmplat în acea zi şi am fost şocat şi eu, când am auzit că s-a spânzurat", a transmis Vlad, iubitul Biancăi Hîncu, potrivit vremeanoua.ro.

Imagini dramatice au fost surprinse la înmormântarea Biancăi Hîncu. Mama ei, distrusă de durere, a fost la un pas de leşin atunci când cortegiul a pornit spre cimitir. Cu toţii au plâns şi au căutat explicaţii pentru gestul necugetat făcut de Bianca.