Incendiu de vegetaţie în Parcul Natural Văcăreşti, cu degajări mari de fum. Au fost emise mesaje RO Alert

UPDATE: ”În urma incendiului de vegetaţie din Delta Văcăreşti, traficul rutier se desfăşoară pe Şos. Vitan-Bârzeşti sub îndrumarea poliţiştilor Brigăzii Rutiere. În acest context solicităm conducătorilor de autovehicule să evite pe cât posibil zona, să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Poliţiştii recomandă pietonilor să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o facă doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înţeles intenţia de a traversa.

UPDATE: ”Având în vedere simularile modelelor numerice rulate în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie privind evoluţia norului de fum din zona Delta Văcăreşti, Mun. Bucureşti sector 4, se apreciază că cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat, cu uşoare intensificări (viteze la rafală de până la 35...45 km/h), din direcţie predominant vest-sud-vestică, astfel că evoluţia norului de fum va fi de dispersie şi deplasare spre est-nord-est”, au trnsmis meteorologii.

La rândul lor, reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov au precizat că intervin 11 autospeciale, suprafaţa afectată ajungând deja la 10.000 de metri pătraţi.

La aceste momente a izbucnit un incendiu în Parcul Văcărești. Fumul este vizibil, iar oamenii au primit deja mesaje RO ALERT prin care sunt anunțați să evite zona.

ISU Bucureşti-Ilfov intervine, marţi, la un incendiu de vegetatie în Delta Văcăreşti. Incendiul se manifestă pe aproximativ 5.000 de metri pătraţi. Au fost trimise la caz 4 autospeciale de stingere.

”Sunt degajări mari de fum. Vântul influenţeaza modul de manifestare a incendiului”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov, notează news.ro.

Mesajul RO ALERT: "Incendiu de vegetație produs în Delta Văcărești. Ocoliți zona. Eliberați căile de comunicații. Pentru a facilita accesul structurilor de intervenție. Dacă sunteți în apropiere, evacuați zona. Luați măsuri de adăpostire și autoprotecție. Accesați canalele media și aplicațiile din mediul on-line ale DSU și IGSU pentru mai multe informații și actualizări despre eveniment".

