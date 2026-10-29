O problemă tehnică a întrerupt extragerea Joker din 29 octombrie 2026. Comisia Loteriei Române a decis reluarea procedurii. Ce numere au fost extrase în final?

Incident la extragerea Loto 6/49 din 29 octombrie 2026! Ce s-a întâmplat înainte de anunțarea numerelor câștigătoare | Shutterstock

Un incident tehnic a perturbat desfășurarea extragerilor Loto de joi, 29 octombrie 2026, în timpul tragerii pentru Joker.

Incident la extragerea Loto 6/49 din 29 octombrie 2026

După ce a fost extras primul număr din combinația Joker, aparatul de extragere s-a defectat, iar prezentatorul a anunțat că este nevoie de o pauză pentru remedierea problemei. Ulterior, deși numerele au fost extrase și anunțate, Comisia Loteriei Române a decis reluarea extragerii pentru această categorie, pentru a asigura transparența și corectitudinea procedurii.

Probleme tehnice în timpul extragerii Joker din 29 octombrie 2026

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Extragerile Loto de joi au fost marcate de un moment neașteptat chiar în timpul tragerii pentru Joker. După extragerea numărului Joker, care a fost +1, a început procedura pentru stabilirea celor cinci numere câștigătoare.

Însă, după extragerea primului număr, aparatul a întâmpinat o problemă tehnică. Prezentatorul a intervenit și a informat telespectatorii că este necesară o pauză pentru remedierea defecțiunii.

În timpul întreruperii, echipa tehnică a intervenit pentru a rezolva problema, iar prezentatorul a continuat să ofere informații despre premiile puse în joc la extragerile din acea zi.

După remedierea defecțiunii, extragerea Joker a fost reluată, iar numerele anunțate inițial au fost 24, 30, 43, 19 și 11.

Ulterior, emisiunea a continuat cu extragerea numerelor pentru categoria Noroc Plus.

Comisia Loteriei Române a decis reluarea extragerii Joker

Deși extragerea Joker fusese reluată după rezolvarea problemei tehnice, iar numerele fuseseră anunțate, procedura nu s-a încheiat aici.

După extragerea numerelor pentru Noroc Plus, Comisia Loteriei Române a comunicat că extragerea Joker va fi reluată. Decizia a fost luată în contextul problemei tehnice apărute la începutul procedurii, pentru ca extragerea să se desfășoare în condiții de transparență și corectitudine pentru toți participanții.

Astfel, numerele Joker au fost extrase din nou, iar combinația rezultată în urma celei de-a doua proceduri a fost 42, 21, 43, 18 și 37.

Incidentul a schimbat, așadar, desfășurarea obișnuită a tragerii, telespectatorii asistând la o pauză tehnică, la reluarea extragerii și, ulterior, la decizia comisiei de a repeta procedura pentru categoria Joker.

Rezultatele finale care trebuie luate în considerare sunt cele stabilite în urma extragerii reluate, respectiv 42, 21, 43, 18 și 37, alături de numărul Joker +1.

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