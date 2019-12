Infirmieră surprinsă beată în spital. Bolnavii pe care trebuia să-i îngrijească, revoltați: "Abia se putea ținea pe picioare. A căzut pe jos pe aici"

Femeia lucrează la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi și avea o alcoolemie de 3,43 mg/l în sânge. Nu este prima dată când infirmiera merge băută la serviciu, potrivit colegilor ei.

Publicația stireadeiasi.ro notează faptul că personalul spitalului și colegii infirmierei au susținut că nu este prima dată când aceasta e băută la serviciu, dar niciodată starea sa nu ar fi fost atât de gravă.

„Eram în spital, în jurul ore 18.30, a fost anunţată directoarea de îngrijiri care era lângă mine, ea mi-a comunicat şi atunci am plecat imediat împreună cu dânsa în secţie. Doamna avea manifestări specifice unui om care a consumat alcool. Am avut o discuţie scurtă, am încercat cumva, ea s-a speriat, am mers către UPU. Iniţial nu a vrut să meargă, am convins-o uşor, cu vorbă bună. I s-a luat alcoolemia, am rămas stupefiat şi eu, văzând cifra respectivă, care era peste trei. Era dintr-un sat mărginaş municipiului Iaşi, nu putea sa plece la ora aia. Se făcuse ora 19. Am oprit-o la spital, în grija medicului de gardă”, a declarat managerul Spitalului Sfântul Spiridon, Ioan Bârliba, potrivit presei locale.