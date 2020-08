Managerul Spitalului Colentina, patru săptămâni de coșmar după ce s-a infectat cu COVID-19: ”Virusul poate fi agresiv!”

M-am testat, la prânz am aflat că sunt pozitiv şi m-am internat. Timp de şapte zile nu am mai avut simptome, totul a mers foarte bine. În a opta zi am dezvoltat o oarecare insufienţă respiratorie uşoară, cu dureri la nivelul pieptului, febră, moment în care medicii au decis introducerea unui tratament mult la agresiv decât am avut la momentul respectiv. Tratamentul a fost de 10 zile, simptomele au dispărut din a treia sau a patra zi a tratamentului.”, a povestit medicul, potrivit sursei citate.

Remus Mihalcea a fost internat în spital 21 de zile, timp în care rezultatul testelor nu a fost niciodată negativ.

”Am avut o externare la cerere în care am mai stat în autoizolare încă o săptămână. Am stat pozitiv patru săptămâni. Virusul funcţionează diferit la fiecare persoană şi poate fi agresiv, indiferent de vârstă, de comorbidităţi. La mine s-a dovedit a fi un virus puţin mai agresiv decât la un pacient de vârsta mea şi fără afecţiuni cronice. Părinţii meu au fost negativi, fratele meu de asemenea. Nu am mai intrat cu nimeni în contact. Am fost în prima zi la serviciu, am avut mască şi din fericire nimeni nu a mai fost infectat.

După această experienţă pot spune că nu este o banală răceală! Este un virus foarte puternic care nu este cunoscut pe deplin de către medici, nu avem o abordare standard ca a unei banale răceli”, a mai mărturisit medicul.