LIBREX aniversează 10 ani și îți oferă 8 motive de bucurie pentru a sărbători alături de cea mai mare librărie online din România!

În final, am vrea să mulțumim tuturor clienților care au ales LIBREX în acești 10 ani. Datorită vouă, am putut ajută comunitatea în timpul stării de urgență, oferind transport gratuit pentru toate comenzile, indiferent de valoarea lor. Astfel, am reușit să va aducem un zâmbet într-o perioada dificilă pentru noi toți. Și nu doar vouă, ci și copiilor și adolescenților din comunitățile defavorizate care nu au avut acces la cursuri online în perioada stării de urgență. În parteneriat cu Fundația World Vision România, LIBREX a donat 400 de cărți și astfel i-a ajutat să nu abandoneze visul de a învață.

Tot datorită clienților noștri dragi, în primele 7 luni din anul 2020, LIBREX a înregistrat o creștere a vânzărilor cu 330% față de anul 2019.

Și nu uită că LIBREX susține autorii români! Dacă îți dorești să te afirmi, poți trimite manuscrisul tău și poți avea șansă de a deveni autor publicat!



Speram sa te bucuri si tu alaturi de LIBREX la aniversarea de 10 ani!