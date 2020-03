Lista medicamentelor cu care sunt tratații românii infectați cu coronavirus!!

Este utilizat în mod curent pentru tratamentul simptomatic al afecțiunilor care implică durere de intensitate slabă sau moderată: cefalee, nevralgii dentare, dureri chirurgicale, entorse, fracturi, dismoree.

Eficiența maximă a paracetamolului se obține în cazul durerilor slabe de origine non-viscerală.

Ca antipiretic în hipertermiile de natură infecțioasă. Efectul antipiretic este proporțional cu temperatura: paracetamolul este complet ineficient în scăderea temperaturii normale.

Algocalmin

Algocalminul este un medicament antialgic (adică împotriva durerii) și antipiretic (sau antitermic, adică împotriva febrei). Totodată, se poate folosi în dureri medii – intense, înainte de intervențiile chirurgicale, în durerea din cancere, în colicile renale, dar și pentru scăderea febrei, când alți agenți nu au reușit asta (paracetamol, ibuprofen etc.).Este folosit cu succes și-n durerea cu spasme la nivelul tractului digestiv.

Nurofen

Substanța sa activă este ibuprofenul. Aceasta a fost pus pe piață în 1969 ibuprofen, însă nu era disponibil decât pe bază de prescripție medicală. Acesta este cel mai folosit analgezic în Europa și Australia, potrivit companiei care îl produce.

Diclofenac

Este un anti-inflamator, folosit în tratarea durerilor și care se găsește și sub numele Voltaren, Cataflam, dar și sub alte branduri. Se absoarbe rapid și complet din tubul digestiv, dar are un procent de metabolizare hepatică de 50-52%. Are o acțiune antiinflamatoare eficace și este disponibil sub formă de sare de potasiu (cu efect imediat) și ca sare de sodiu (efect retard).

Tamiflu

Tamiflu apartine unui grup de medicamente numite "inhibitori de neuraminidaza". Aceste medicamente previn raspandirea virusului gripal in organism si astfel ajuta la usurarea sau prevenirea simptomelor care apar la infectia cu virus gripal. Tamiflu va este prescris pentru tratarea si preventia gripei.

Kaletra

Kaletra este un medicament antiviral. Se administreaza impreuna cu alte medicamente antivirale pentru tratarea adultilor si copiilor in varsta de peste 2 ani care sunt infectati cu virusul imunodeficientei umane de tip 1 (HIV–1), un virus care provoaca sindromul imunodeficientei dobandite (SIDA).

