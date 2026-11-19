În Legrad, Croația, poți cumpăra o casă sau un teren cu doar 1 euro. Oferta se adresează celor care îndeplinesc anumite condiții. Despre ce e vorba.

O localitate din Europa atrage atenția cu o ofertă neobișnuită: case și terenuri la prețul simbolic de 1 euro. Este vorba despre Legrad, un mic oraș din Croația, unde autoritățile încearcă să atragă familii tinere și să încurajeze stabilirea unor noi locuitori. Oferta vine însă cu anumite condiții.

Localitatea din Europa unde poți cumpăra o casă cu doar 1 euro. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a deveni proprietar

Oferta de case și terenuri la prețuri simbolice, de doar 1 euro, vine cu mai multe condiții. Potrivit publicației croate drava.info, cel puțin unul dintre solicitanți trebuie să aibă cel mult 45 de ani. Pentru cuplurile cu copii minori și părinții singuri, limita de vârstă poate ajunge la 55 de ani.

Solicitanții nu trebuie să dețină o altă locuință potrivită pentru trai și trebuie să își stabilească domiciliul în Legrad. În cazul caselor existente, acest lucru trebuie făcut în cel mult trei ani, iar pentru construcțiile noi, în maximum cinci ani.

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O altă condiție importantă este obligația de a locui în localitate cel puțin 15 ani de la schimbarea domiciliului. Copiii incluși în cerere trebuie, de asemenea, să frecventeze grădinița sau școala din localitate, cu anumite excepții.

Cei interesați trebuie să țină cont și de starea proprietăților. Unele case au nevoie de renovări importante, astfel că prețul de cumpărare nu reprezintă singurul cost. Programul este destinat celor care vor să își stabilească acolo locuința permanentă, nu celor care caută o casă de vacanță.

Potrivit unui anunț publicat de Primăria Legrad pe 13 noiembrie 2026, în cadrul actualei oferte mai sunt disponibile o casă care necesită renovare și două terenuri construibile. Autoritățile au anunțat că înscrierile pot fi depuse până la 7 decembrie 2026. Informațiile au fost publicate pe site-ul oficial al administrației locale.

Ce documente trebuie să pregătești pentru a cumpăra o casă cu 1 euro în Croația

Persoanele interesate trebuie să depună un dosar de participare la programul Primăriei Legrad. Pe lângă cererea de înscriere, solicitanții trebuie să prezinte documente care să dovedească faptul că îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Printre documentele și informațiile solicitate se numără:

cererea de participare la licitație;

copia actului de identitate;

documente care dovedesc vârsta și situația familială;

declarații privind proprietățile deținute;

documente privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;

declarații privind lipsa antecedentelor penale și a unui dosar penal în curs, potrivit condițiilor programului;

angajamentul de stabilire a domiciliului în Legrad și de locuire în localitate timp de cel puțin 15 ani.

Lista exactă a documentelor trebuie verificată în regulamentul oficial al licitației. Pentru oferta actuală, înscrierile se încheie pe 7 decembrie 2026, potrivit drava.info.

Primăria precizează că proprietățile pot fi vizitate înainte de depunerea ofertei, cu o programare făcută în prealabil.

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