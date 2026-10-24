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Țara în care poți cumpăra o casă cu mai puțin de 10.000 de dolari. De ce milioane de locuințe stau goale

În Japonia există 9 milioane de locuințe goale, iar unele case costă sub 10.000 de dolari. De ce sunt atât de ieftine și cine le poate cumpăra.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 17:26 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 17:28
Țara în care casele sunt extrem de ieftine | pexels
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În timp ce în multe țări prețurile locuințelor continuă să fie o problemă pentru cumpărători, există un loc în lume unde unele case se vând cu mai puțin de 10.000 de dolari. Este vorba despre Japonia, o țară care se confruntă cu un fenomen neobișnuit: milioane de locuințe au rămas fără proprietari care să le folosească. Explicația este legată de schimbările demografice, dar și de costurile pe care le presupune întreținerea unei case vechi.

Să cumperi o casă cu mai puțin de 10.000 de dolari pare aproape imposibil în multe țări. În Japonia, însă, există proprietăți scoase la vânzare la asemenea prețuri. Unele sunt case tradiționale, situate în sate sau orașe mici, care au rămas nelocuite ani întregi. Fenomenul este atât de răspândit încât a devenit o problemă pentru autoritățile japoneze. Potrivit celor mai recente date oficiale complete, țara avea aproximativ nouă milioane de locuințe neocupate.

Japonia are nouă milioane de locuințe goale

Datele publicate de Biroul de Statistică al Japoniei arată că, în 2023, existau 9.002.000 de locuințe neocupate. Acestea reprezentau 13,8% din totalul locuințelor din țară. Rezultatele finale ale recensământului locativ au fost publicate în septembrie 2024 și arată că numărul locuințelor goale aproape s-a dublat în ultimele trei decenii.În 1993, Japonia avea aproximativ 4,5 milioane de locuințe neocupate. Conform www.stat.go.jp, procentul de 13,8% reprezintă un record pentru țară.

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De ce sunt atât de multe case abandonate în Japonia

Una dintre principalele explicații este scăderea populației, în special în zonele rurale. Mulți tineri pleacă din localitățile mici pentru a lucra în orașe precum Tokyo sau Osaka. În urma lor rămân casele părinților și bunicilor, care ajung să fie nelocuite. În alte situații, proprietarii în vârstă se mută în centre de îngrijire sau decedează, iar locuințele sunt moștenite de copii. Aceștia locuiesc adesea în alte regiuni și nu sunt interesați să se întoarcă în casele familiei.
Potrivit www.nippon.com, dificultatea de a vinde sau de a întreține proprietățile moștenite contribuie la creșterea numărului de locuințe abandonate. În Japonia, aceste case sunt cunoscute sub denumirea de „akiya”, termen folosit pentru locuințele rămase goale.

Cât costă o casă în Japonia. Unele se vând cu mai puțin de 10.000 de dolari

Pentru a atrage noi locuitori, unele comunități încearcă să găsească cumpărători pentru casele abandonate. Prețurile pot fi surprinzător de mici. Există proprietăți care costă doar câteva mii de dolari, în special în zonele rurale.
De exemplu, o platformă specializată în astfel de locuințe, Akiya Journey, a prezentat în 2026 oferte cu prețuri începând de la aproximativ 3.200 de dolari. Dar prețul mic nu înseamnă neapărat și o afacere avantajoasă. Multe dintre case sunt vechi și necesită reparații importante. Acoperișurile deteriorate, instalațiile învechite sau problemele structurale pot transforma o achiziție ieftină într-o investiție costisitoare.
La acestea se adaugă taxele, cheltuielile de întreținere și, uneori, dificultatea de a găsi firme de renovare în localitățile izolate.

Pot românii să cumpere o casă ieftină în Japonia?

Da, în general, cetățenii străini pot cumpăra proprietăți imobiliare în Japonia, inclusiv case abandonate. Asta înseamnă că și un român poate achiziționa o asemenea locuință, cu respectarea procedurilor și obligațiilor legale aplicabile. Există însă un aspect important: cumpărarea unei case nu oferă automat dreptul de a locui permanent în Japonia. Pentru o ședere de lungă durată este necesar un statut de rezidență corespunzător. De asemenea, înainte de cumpărare trebuie verificate actele proprietății, starea clădirii și eventualele restricții privind renovarea sau reconstruirea. Conform www.japanhouseprices.com, unele case foarte ieftine pot avea costuri suplimentare semnificative, inclusiv pentru reparații, taxe și înregistrarea proprietății.

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