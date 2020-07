Oficial! Județele Argeş şi Braşov, primele care ar putea intra în carantină. Autoritățile confirmă că au sub supraveghere mai multe zone de risc

"Nu suntem în situaţia de a carantina un judeţ, niciun judeţ. La ora actuală există un număr de localităţi care sunt sub urmărire, sub supraveghere. Încă nu este demarată procedura pentru carantinarea niciunei comunităţi, dar sunt un număr... În Argeş, de exemplu, sunt 3 localităţi care sunt sub evaluare şi, în cazul care continuă răspândirea virusului, se poate dispune suspendarea. În Braşov sunt 3 sau 4 localităţi. S-a făcut o evaluare pe localităţi. Deocamdată nu s-a luat nicio astfel de măsură, dar dacă va fi necesar, nu vom ezita să luăm astfel de decizii. Deciziile se iau, evident, la propunerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, cu avizul INSP, DSP, prin ordinul comandantului", a declarat Ludovic Orban.

Carantină zonală pentru localitățile cu risc mare de focare de Covid-19

El a explicat că odată cu intrarea în vigoare a legii, "există această posibilitate de a dispune carantina zonală pentru comunităţi locale sau pentru zone, în cazul în care este o răspândire a virusului semnificativă, care nu este în focare".

"Dacă într-o localitate - de exemplu, un sat sau un cartier sau o localitate, o comună sau un oraş - există o răspândire a virusului, un număr de cazuri care depăşeşte numărul de cazuri de minimum trei cazuri la mia de locuitori, se poate dispune carantinarea zonală şi se pot dispune măsuri restrictive pentru zona care este carantinată, ţinând cont, în mod evident, de cauza principală care a dus la răspândirea virusului pentru a contracara, practic, prin măsurile restrictive, pentru a diminua riscul de răspândire a virusului", a spus Orban.