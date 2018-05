Veste DURĂ pentru MII DE ELEVI ȘI PĂRINȚI! Ce trebuie să faci pentru o banală ÎNVOIRE a copilului tău!

Invoirea de la ore a elevilor este un subiect controversat. Atat profesorii cat si parintii au o mare responsabilitate atunci cand vine vorba despre minori si de multe ori nu este clar care este procedura de invoire a elevilor, scrie portalinvatamant.ro.

Procedura de invoire a elevilor este stabilita de fiecare unitate scolara. In principiu, respecta urmatorii pasi:

1. Elevul informeaza profesorul diriginte/profesor de serviciu asupra motivului invoirii / trimiterii

2. Profesorul diriginte/ profesor de serviciu informeaza tutorele/ parintele. Parintele va comunica persoana care va insoti copilul la parasirea incintei scolii pe durata programului scolar.

3. Profesorul diriginte/profesorul de serviciu completeaza biletul de invoire/ trimitere

4. Elevul solicita avizul medical de la medic sau asistent medical, daca este cazul.

5. Elevul va prezenta biletul de invoire directorului/ directorului adjunct pentru avizare.

6. Profesorul diriginte verifica avizele eliberate pe biletul de invoire/ trimitere.

7. Elevul prezinta bodyguard-ului de serviciu biletul de invoire / trimitere completat si avizat.

Bodyguard-ul va strange biletele de invoire pe ziua respectiva.

8. Elevul asteapta parintele/tutorele/adultul care il va insoti si paraseste astfel incinta scolii

Prin urmare, invoirea implica atat elevul, profesorul/dirigintele, directorul scolii, parintii. Fiecare dintre partile implicate are anumite atribuitii, pe care le prezentam mai jos:

Directorul/directorul adjunct

- distribuie decizia prin care stabileste aplicarea procedurii catre profesorii diriginti si o comunica elevilor, luând la cunostinta pe baza de semnaturi

- Monitorizeaza aplicarea procedurii

- Verifica transmiterea procedurii catre parinti/ tutori legali/ elevi prin verificarea completarii tabelului semnat ca urmare a informarii acestora despre continutul procedurii.

- doar in cazul in care biletul de invoire/ trimitere a fost contra-semnat de catre director/ director adjunct, elevul poate parasi incinta scolii in prezenta parintelui/ tutorelui sau a unui adult desemnat de catre parinte.

- semneaza si avizeaza favorabil sau negativ biletele de invoire si trimitere eliberate de profesorii diriginti/ medic/asistent medical pentru elevi - ia masuri in cazul neefectuarii sau efectuarii ineficiente a serviciului de eliberare bilete de trimitere si invoire pentru elevi, conform Legii educatiei nationale. 3.2

Profesorii diriginti sau profesorul de serviciu

- Completeaza biletul de invoire sau trimitere

- Informeaza telefonic parintele/ tutorele despre motivul invoirii/ trimiterii

- Transmite biletul de invoire/ trimitere pentru aviz favorabil catre medical scolii/asistentul medical (daca este un caz medical)

- Transmite biletul de invoire/ trimitere spre avizare catre director/ director adjunct

- Verifica daca elevul in cauza paraseste incinta scolii, dupa semnarea biletului de catre director/ director adjunct, in prezenta si insotit de catre parintele/ tutorele / adultul desemnat de catre parinte.

Parintii/ tutorii

- Sunt informati asupra motivului invoirii / trimiterii copilului;

- in cazul in care nu poate efectua deplasarea la scoala parintele/ turorele, pentru a-si insoti propriul copil, desemneaza un adult care va insoti in siguranta elevul acasa.

- Comunica telefonic profesorului diriginte numele adultului care va insoti elevul in deplina siguranta din incinta scolii pâna acasa/ alta destinatie dorita de parinte. 3.4 Elevii au obligatia de :

- Comunica problema pentru care doresc parasirea incintei scolii, pe durata programului lor scolar profesorului diriginte;

- Faciliteaza comunicarea intre parinte - profesor diriginte, in vederea stabilirii procedurii prin care acesta va parasi cladirea scolii, insotit de adult/ parinte/ tutore;

- Obtine avizul profesorului diriginte/ medicului sau asistentului medical (daca este cazul)/ directorului sau directorului adjunct pe fiecare bilet de invoire/ trimitere.

- Prezinta biletul de invoire/ trimitere catre personalul care efectueaza serviciul pe scoala (profesor de serviciu pe scoala)/ bodyguard .

- Paraseste incinta scolii insotit de catre parinte/ tutore/ adult desemnat de catre parinte sau tutore.

Bodyguard/ profesor de serviciu pe scoala

-Verifica modul de completare al biletului de invoire/ trimitere.

- Verifica avizul profesorului diriginte/director/director adjunct pe biletul de invoire/ trimitere.

- Verifica avizul asistentului medical/ medicului pe biletul de trimitere/ invoire (daca este cazul).

- Permite parasirea incintei scolii daca este insotit elevul de catre parinte/ tutore/ adult

- Daca elevul este major ( are 18 ani impliniti) poate sa paraseasca incinta unitatii neinsotit, numai cu bilet de invoire/ trimitere de la cabinetul medical