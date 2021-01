Lucruri pe care oricine ar trebui să le facă în viață. Asigurarea de sănătate se numără printre ele

În viață este important să fii liniștit, iar faptul că poți apela oricând la consultații medicale fără costuri suplimentare îți poate oferi liniștea de care ai nevoie. Planurile de asigurare de sănătate încep de la 99 lei pe an de persoană, iar plata se face lunar, asigurarea putând fi reînnoită de la an la an.

Așadar, dacă te-ai lovit, ai răcit, sau ai o altă problemă medicală și ai nevoie de consultații, prin intermediul asigurării poți apela la Call Center-ul disponibil la orice oră, iar medicii care îți vor răspunde, îți vor da cea mai bună soluție pentru rezolvarea problemei. Ca asigurat nu ești implicat financiar, decontarea serviciilor medicale fiind realizată de către Asigurator direct către clinicile medicale agreate, în funcție de planul de asigurare sau acoperirile suplimentare.

Este foarte simplu să intri în posesia unei astfel de asigurări medicale. Aceasta este emisă electronic, fără ca beneficiarii să fie consultați medical. O astfel de asigurare medicală este ușor de obținut, nu este costisitoare și poate preveni cheltuieli exorbitante. Așadar o asigurare ca cea de la Euroins contribuie la liniștea vieții tale.

