Luiza Melencu s-a despărțit de iubit cu o zi înainte să dispară! Prietena fetei: ”Mi-a spus că nu mai simte să fie cu el, iar apoi și-a șters toate pozele de Facebook!”

Luiza Melencu, adolescenta care a dispărut de acasă în luna aprilie, după ce ar fi fost răpită de Gheorghe Dincă, a avut un singur iubit, însă s-a despărțit de el cu o zi înainte să dispară de acasă.

Potrivit mărturisirilor făcute de una dintre prietenele Luizei, aceasta și Alexandru, căci așa îl cheamă pe băiatul de care se îndrăgostise, au fost împreună câteva luni. Ulterior, însă, Luiza a decis să se despartă de el.

”Se tot certau și se împăcau. Ieșeau împreună prin Caracal, pe la ea prin sat”, spune Ioana, prietena Luizei. “Ea ar fi vrut să se vadă cu el și în timpul săptămânii, dar Alex îi spunea că nu are timp să vină la Craiova. Știu că bunicul ei n-a fost de acord de la început cu relația lor”, a mai mărturisit fata, potrivit Libertatea.

De relația dintre cei doi știe și mama Luizei, care a mărturisit că Alex are 20 de ani și este plecat în Italia: ”Alex are vreo 20 de ani. Erau de 3-4 luni împreună și venea aici s-o vadă. Cu mașina, o lăsa în fața porții și stăteau la ea în cameră vreo 2-3 ore. El era plecat din 1 aprilie în Italia, unde muncea împreună cu părinții la o fermă agricolă”, spune mama Luizei. ”Dar, până să plece în Italia, au stat două săptămâni numai împreună.”, a povestit mama Luizei.

Cu o zi înainte să dispară de acasă, însă, Luiza s-a despărțit de iubitul ei. Și-a șters și toate pozele de pe Facebook și i-a făcut o mărturisire prietenei ei: ”Numai că sâmbătă, cu o zi înainte să dispară, m-a anunțat că s-a despărțit de el”, a mărturisit prietena Luizei, potrivit sursei citate. ”Mi-a zis «nu mai simt eu că trebuie să fiu cu el». El era plecat în Italia și s-au despărțit prin mesaje pe Facebook. Atunci au șters de pe Facebook și toate pozele în care erau împreună. Mai întâi ea, apoi el.”, a mai precizat adolescenta.

Luiza Melencu a dispărut de acasă în luna aprilie, după ce a plecat de acasă ca să scoată niște bani de la bancomat. Fata ar fi avut același sfârșit ca și Alexandra Măceșanu, adică ar fi fost răpită de Gheorghe Dincă, violată și mai apoi ucisă.