Regim de urgență în România, împotriva coronavirusului! Ministrul de Interne și ministrul Sănătății au anunțat ce măsuri vor fi luate

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat, duminică, faptul că a fost convocat Comitetul pentru situaţii speciale de urgenţă, pentru a fi prezentat un proiect de ordonanţă de urgenţă iniţiat de Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii pentru combaterea şi prevenirea infecţiilor cu noul coronavirus.

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a spus că în prezent sunt, la nivel mondial, peste 11.000 de cazuri confirmate, 250 de decese. El a precizat că în Uniunea Europeană sunt confirmate 20 de cazuri, din care 7 în Germania, şase în Franţa, trei în Italia.

„Vestea bună este că niciun stat din jurul României nu are cazuri confirmate de infecţie cu coronavirus şi nici Rusia nu are niciun caz confirmat de infecţie cu coronavirus. La nivel naţional, din această săptămână Institutul Matei Balş are capacitatea de a diagnostica orice caz suspect de coronavirus, iar începând de mâine două alte institute din ţară vor primi 100 de kituri de coronavirus, ne referim la Iaşi şi Cluj. Deci la nivel naţional avem o mie de astfel de kituri, deci suntem pregătiţi pentru a avea o capacitate bună de diagnosticare", a afirmat el, precizând că ulterior se vor achiziţiona şi alte kituri.

Costache a spus că s-a instituit un circuit special de verificare a persoanelor care vin din China, cu ajutorul Poliţiei de Frontieră, iar de săptămâna viitoare se va aloca personal suplimentar de către DSP-uri, care să ajute Poliţia de Frontieră în acest demers.