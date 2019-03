Omul care a construit primul metru de autostradă din Moldova, dezvăluiri din culise: ”Oamenii credeau că filmez o reclamă!”

Ștefan Mandachi, omul de afaceri din Suceava care a construit un metru de autostradă în Moldova, a mărturisit că angajații care l-au ajutat să ducă la bun sfârșit misiunea lui credeau că filmează o reclamă.

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, acesta a povestit că a terminat de construit metrul de autostradă în doar șapte ore, iar muncitorii au crezut că filmează o reclamă.

”Dom’le, vrem să filmăm, că vedeau camere, era echipa, eram foarte mulți acolo pentru că vedeți că e făcut foarte profesionist și atunci eu spuneam: Hai că începem reclamă! Și spuneam două-trei cuvinte în plus, ca să-i păcălesc cumva și după aia spuneam: Primul metru de autostrada s-a construit! Și toată lumea credea”, a povestit omul de afaceri.

După construirea metrului de autostradă, inițiativă luată pentru impulsionarea autorităților de a construi autostrăzi, Ștefan Mandachi a îndemnat fiecare susținător al demersului este încurajat să provoace alte trei persoane care să se alăture manifestului.

În momentul în care am pornit manifestul am fost uimit, pot să spun șocat de cât de mulți antreprenori au rezonat cu mine. Cred că asta este termenul. Nu pot să-mi revin de tot în momentul în care văd oameni de afaceri vocali, care își închid fabricile, centrele comerciale”, a povestit bărbatul care a mai spus că are cel puțin 4.000 de mesaje necitite pe telefon din partea oamenilor, potrivit digi24.ro.