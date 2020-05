Mărturia Agafiei despre soțul mort după ce a băut spirt „A murit ca un cărăbuș de mai. Cu mâinile și picioarele în sus…” | VIDEO VIRAL

Era mândră că toți vecinii au văzut-o la televizor și pe internet și a râs ștrengărește când a început din nou să povestească. „A murit ca un cărăbuș de mai”. A spus Agafia fericită, mulțumindu-i lui Dumnezeu că în ziua în care soțul său a murit intoxicat cu spirt ea a băut vin.

„Ce să mai zic acum? A murit ca un cărăbuș de mai. Cu mâinile și picioarele în sus… Asta este… Bine că s-a dus, că tare am mai tras multe cu el…”, a spus Agafia.

Femeia a povestit că înainte să moară soțul ei, a avut parte de câteva experiențe destul de ciudate.

Un bărbat din Iași a murit după ce a băut spirt! Văduva, dezvăluire halucinantă: „A servit fără mine, am găsit sticla goală și a trebuie să beau vin”

„Eu am trăit greu cu el. Înainte să moară eu m-am urcat în pod. El mi-a luat scara și a trebuit să sar. Am dat cu capul de ciment… m-am lovit tare… dar asta e, bine că am scăpat acum”, a spus femeia.