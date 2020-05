Soția unui bărbat mort după ce a băut spirt, declarații revoltătoare: ”Beau și eu, dar numai ”Mona”, vodka e apă, iar romul colorant”

”El a băut spirt în ziua aia…Sante…nu Mona. De când e cu boala asta în țară, Mona s-a terminat. Nu mai este la magazin, gata. În sat au adus ceva, «Sante» parcă scria pe sticlă. De ăla a băut soțul. Eu în ziua aia am băut vin. M-am dus la magazin și pe el l-am lăsat acasă. Am băut vin și după m-am culcat în porumbar. Cât am dormit eu, el a murit”, a spus văduva cu zâmbetul pe buze.

Cum justifică moartea celor zece persoane: ”au avut ghinion”

Zece oameni din județul Iași au murit după ce au băut spirt contrafăcut. Anchetatorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru că l-au identificat pe producătorul alcoolului. Sunt percheziții la firma la care a fost produs spirtul. Despre această tragedie, însă, Agafia spune că morții au avut ghinion.

Adrian Streinu Cercel atacat dur de un medic: "O femeie a băut apă cu clor la îndemnul lui. Ați auzit bine, a băut clor!"

”Eu am scăpat. Puteam să beau și eu atunci… N-am băut. Tre să mai iei câte un pahar când muncești. Nu se poate altfel… Eu spirt gol n-am băut niciodată… Am făcut cu suc, cu apă, jumate-jumate. Altfel nu…”, a completat femeia, potrivit BZi.