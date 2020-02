Ei sunt doi. Doi medici români care au renunţat la salarii regeşti în străinătate: “Nu vreau să am trei maşini şi casă cu cinci etaje“

Recunoaşte că salariile mici erau într-adevăr un motiv destul de puternic pentru medicii tineri, însă acum, crede el că am ajuns într-un punct în care ar trebui să înceteze practica „plicului“ din partea pacienţilor.

„Eu consider că sunt remunerat în mod corect acum şi regret că încă ne confruntăm cu probleme de acest gen. Totuşi, faţă de acum patru ani numărul pacienţilor care dau atenţii a mai scăzut, însă trebuie să dispară categoric. Nu am făcut medicina pentru bani, nu vreau să am trei maşini şi casă cu cinci etaje“, este de părere medicul.

Îşi aminteşte de cazul unei paciente care înainte de o operaţie a încercat să îi ofere o sumă de bani şi pe care a refuzat-o atât de categoric încât femeia a început să plângă şi a spus că nu s-a mai simţit niciodată atât de ruşinată.

