Mesajul dureros al unei fetițe dintr-un orfelinat din România: „E multă lume pe la noi în decembrie, dar apoi nu mai vine nimeni. Urăsc luna ianuarie!"

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Silviu Iliuță, producător tv, a redat cuvintele pline de emoție ale unei fetițe orfane, care crește într-un orfelinat din Suceava.

În discuția pe care a avut-o cu micuța, aceasta și-a manifestat bucuria de a primi oaspeți, însă a spus, deopotrivă, că pe cât iubește decembrie, pe atât urăște ianuarie. De ce? Pentru că după Crăciun holurile, camerele și curtea centrului rămân goale, iar ei rămân singuri. Nimeni nu mai vine...

“O pustoaica de la casa de copii mi-a zis ceva ce nu-mi mai iese din cap:

-A, pai in decembrie vin toti la noi cu cadouri. Televiziunea vine, ne da cadouri, ne imbracam mai frumos si fac reportaje. A venit cantareata X, ne-a adus dulciuri si a facut live-uri cu noi, au mai venit firme.

-Brad aveti?

-Avem trei brazi, ne-au adus de la trei firme. Iar cozonacii se strica deja, ne aduc multi, multi cozonaci. Niciun copil nu poate manca tot ce are.

-Si brazii i-ati impodobit voi?

-Da, am facut si poze, le-au postat si ei. Mie imi place ca e atata lume, dar ma intristez tare dupa.

-Cum asa?

-E multa lume pe la noi in decembrie, in fiecare saptamana. Dar in ianuarie e gol, nu mai vine nimeni. Pustiu. Sunt aia mai mici, copiii, care se plimba prin curte si se tot uita la poarta si nu inteleg de ce nu mai vine nimeni. De asta sufar, ca dupa Anul Nou toti uita de noi. Urasc luna ianuarie, sa stii…

Ce voiam sa zic: stiu ca toti suntem mai buni de Craciun. Dar putem incerca, macar unii dintre noi, sa fim mai buni si in ianuarie”?, a scris Silviu Iliuță pe Facebook.