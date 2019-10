Mihaela a fost diagnosticată greșit de cinci ori: "Am văzut moartea cu ochii. Am trecut prin toate secțiile spitalului, voiam doar să rămân în viață"

A ajuns la spital după ce s-a simțit foarte rău. Pe holurile Unității de Primire Urgențe a Spitalului Județean Vrancea, într-o mare de oameni, Mihaela nu se mai putea ține pe picioare. Suferea de meningită, dar niciun medic nu-i "ghicise" tratamentul. I-au dat niște calmate și au trimis-o acasă. După ce a fost plimbată prin cinci secții, pe la cinci doctori diferiți, care i-au pus cinci diagnostice, starea sa de sănătate s-a înrăutățit. "Am văzut moartea cu ochii", povestește femeia de 37 de ani, din Focșani.

”Pe 15 august a. c. am avut dureri groaznice. Am ajuns la UPU Focșani, fiind adusă cu Ambulanța. Îmi era foarte rău. Aici, medicii mi-au pus diagnosticul otalgie dreaptă, dar de fapt aveam meningită aseptică galopantă. Am revenit pe 17 și pe 19 august la Urgențe, la Focșani, cu dureri mari, aproape de pierderea cunoștinței, însă tot nu mi-au pus diagnosticul corect. Cinci medici m-au consultat și în urma analizelor n-au depistat că am meningită. Este vorba despre șefa Secției Urgențe, Dana Mariana Dincă, alături de medicii Lucica Găman, Georgiana Rozalia Drăgan, Teodora Diana Conoro și Cecilia Manolea. După experiența de la Focșani, pe 20 august am ajuns aproape în comă la Spitalul din Moinești (Bacău), acolo unde mi s-a pus diagnosticul corect: MENINGITĂ. Am stat 6 zile la terapie intensivă. La Focșani am fost trimisă acasă, când eu eram la un pas de moarte.

Pe lângă diagnosticul pus greșit la Focșani, m-a deranjat și reacția doamnei doctor Dincă de la UPU Focșani. Mi-a spus că m-am învățat cu patul la spital, când eu eram ca o legumă. O oră mi-a făcut diferența dintre viață și moarte. Comportamentul doamnei Dincă a lăsat de dorit. N-am remarcat un pic de empatie… Acum sunt în concediu medical. Încerc să mă refac să pot reveni la serviciu”, a declarat Mihaela B. pentru publicația locală editiedevrancea.ro.

Spusele pacientei sunt susținute de actele medicale pe care le-a transmis publicației. La Spitalul din Moinești i s-a pus, într-adevăr, diagnosticul de meningită, Andreea Ioana Magirescu fiind medicul care apare pe actul medical.

A fost nevoie de 6 zile de tratament la Terapie Intensivă și alte 5 zile la Secția de Boli Infecțioase de la Moinești, pentru ca pacienta să fie restabilită și să poată pleca acasă, mai scrie sursa citată, care pomenește și de alte cazuri în care pacienții au fost trimiși acasă sau tratați necorespunzător.