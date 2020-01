Ministrul Dezvoltării, la Cazinoul din Constanţa: Vom reuşi să oferim românilor această bijuterie în circuitul public. Suntem pregătiţi să oferim tot sprijinul financiar şi logistic în această direcţie

“Împreună vom reuşi să oferim constănţenilor şi românilor această bijuterie în circuitul public. Ne angajăm şi vom finaliza această lucrare. De ce am atâta curaj în a mă angaja în acest sens? Pentru că am mai avut discuţii, cunosc experienţa dânşilor (n.r. proiectantul şi firma care va efectua lucrările) şi noi, Ministerul Lucrărilor Publice, suntem pregătiţi să oferim tot sprijinul financiar şi logistic în această direcţie. Contractul are o valoare de 56 de milioane de lei, inclusiv TVA”, a explicat ministrul.

El spune că nu va fi niciun impediment pentru respectarea termenelor, având în vedere că banii alocaţi pentru restaurarea Cazinoului există la minister.

Întrebat dacă consideră că această clădire ar trebui să îşi menţină şi activitatea de cazinou, ministrul a spus: “Eu cred că dacă el a fost de-a lungul timpului un edificiu folosit şi în alte direcţii, ar putea Primăria să revină la obiectul de activitate iniţial”.

Ministrul îşi aminteşte că a mai intrat în Cazinou în perioada în care a fost student la Constanţa.

“Am terminat facultatea în Constanţa în 1992 şi cred că am intrat o singură dată. Îmi aduc aminte că scaunele erau grena. De obicei mă plimbam pe faleză, În Cazinou am intrat sigur o dată”, a spus ministrul.

Întrebat de ce nu a făcut o conferinţă comună de presă cu primarul municipiului Constanţa, având în vedere că Decebal Făgădău făcuse declaraţii pe acelaşi subiect tot în clădirea Cazinoului, ministrul a răspuns: “Programul meu este public, dimineaţa am avut întâlnire la guvern cu premierul. Am anunţat de ieri vizita de astăzi. Am anunţat presa şi agentul economic”.

Contractul pentru consolidarea şi restaurarea Cazinoului din Constanţa a fost semnat pe 20 decembrie 2019, cu asocierea Aedificia Carpati SA & SC Remon Proiect SRL & SC Profesional Construct Proiectare SRL & SC Tehnoinstal SRL (declarată câştigătoare în urma finalizării procedurii de achiziţie publică). Valoarea contractului este de 56.627.697,09 lei cu TVA, iar durata de realizare a investiţiei - de 30 luni (din care 3 luni dedicate activităţii de proiectare).

Conform contractului, vor fi demarate lucrări de consolidare şi restaurare ale clădirii principale (S+P+1E+M, pod parţial şi rampă de acces către subsol), dar şi a zonelor exterioare (reabilitare platformă terasă, reţele utilităţi, zid de apărare şi balustradă).

După finalizarea lucrărilor, Cazinoul va fi redat circuitului public, redevenind un centru cultural şi de divertisment care va putea găzdui evenimente culturale, simpozioane, expoziţii etc., astfel fiind pusă în valoare cea mai importantă clădire publică realizată în stil Art Nouveau în ţara noastră.

Cazinoul din Constanţa este un obiectiv important, pentru care autorităţile locale şi centrale au încercat încă din anul 2012 să găsească fondurile şi soluţiile necesare pentru reabilitarea şi consolidarea acestuia. La nivelul CNI, în perioada 2012 – 2018, au fost derulate 3 proceduri de achiziţie publică privind reabilitarea acestui obiectiv de investiţii. Principalele motive ale anulării procedurilor demarate de-a lungul timpului de către CNI au fost reprezentate tocmai de lipsa unor operatori economici capabili să îndeplinească toate condiţiile impuse de caietele de sarcini.

Sursa : news.ro