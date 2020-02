Ministrul Educaţiei: În cursul unor vizite am constatat că primăriile au toaletele în interior, şcolile nu / Monica Anisie a primit aviz negativ şi acuză că este "un aviz politic"

În urma audierii care a avut loc marţi după-amiază, 15 parlamentari au votat pentru aviz negativ, 14 deputaţi şi senatori au votat în favoarea Monicăi Anisie, iar unul s-a abţinut. "Este un aviz politic şi eu consider că educaţia trebuie să iasă din sfera politicii pentru că trebuie să construim o Românie educată", a spus Anisie, despre avizul negativ primit. În cursul audierii sale din comisiile de resort ale celor două camere ale Parlamentului, ministrul propus pentru Educaţie şi Cercetare a fost întrebat dacă ştia, atunci când a făcut vizita la o şcoală din judeţul Ialomiţa şi a intrat într-o clasă în timpul cursului, reproşând profesoarei că striga la elevi, că îi este interzis să intre în clasă şi să deranjeze ora. "Consider că oricare dintre dumneavoastră aţi fi reacţionat în acelaşi mod cum am făcut-o eu atunci. Vorbim despre elevi şi despre securitatea lor şi suntem datori, cu toţii, să o asigurăm”, a replicat Anisie. Aceasta a spus că scopul vizitei pe care a făcut-o atunci în judeţul Ialomiţa a fost de a-i "determina” pe primari să rezolve problema toaletelor din curţile şcolilor. În acest context, ea a criticat dur autorităţile locale, arătând că în primării au fost construite toalete în interior, în timp ce şcolile au fost nemodernizate. "Este, cred, inadmisibil ca în momentul în care Ministerul Eucaţiei a alocat bani din buget pentru construirea acestor toalete în incinta şcolilor primarii să nu acceseze banii sau au făcut lucrul acesta într-un mod în care nu au finalizat lucrările. Am constatat cu ocazia acestei vizite nu numai acolo, ci şi în alte localităţi, că primăriile au toaletele în interior, dar şcolile nu. Dumneavoastră cum apreciaţi acest aspect? Care este grija comunităţii pentru copiii noştri? (...) Cum anume vă explicaţi că există şi astăzi şcoli în care copiii sunt ţinuţi în frig, holurile sunt neîncălzite, aleargă prin noroi până la toalete şi mai sunt şi descălţaţi în momentul în care pătrund în incinta şcolii? Eu cred că ar trebui cu toţii să lăsăm politica dincolo de poarta şcolii şi să ne preocupe cu adevărat ceea ce se întâmplă în şcoală”, a spus Anisie, adresându-se parlamentarilor. Monica Anisie a prezentat, în faţa parlamentarilor, realizările sale ca ministru. Ea a spus că doreşte ca învăţământul profesional să se dezvolte "în mod natural” şi să nu devină "un batalion disciplinar” pentru elevii care nu obţin medii mari la Evaluarea Naţională. Anisie a făcut referire şi la înscrierea la clasele pregătitoare, amintind despre procedura de repartizare implementată în judeţul Timiş, care asigură "transparenţă, echitate, nondiscriminare”. Ministrul propus al Educaţiei a subliniat că statisticile OMS plasează România pe locul al treilea la nivel european în ceea ce priveşte bullyingul, în acest context ea amintind despre legea împotriva violenţei psihologice în şcoli. Monica Anisie a vorbit şi despre procesul de evaluare a şcolilor doctorale, ea spunând că în viitorul apropiat trebuie elaborat ghidul de evaluare. "Am solicitat realizarea de urgenţă a unei metodologii cu termene clare, pentru creşterea obiectivităţii acestei evaluări am introdus posibilitatea cooptării de experţi internaţionali. În momentul de faţă metodologia a fost transmisă spre publicare la Monitorul Oficial”, a spus Anisie. Aceasta a adăugat că porneşte "de la premisa că următorul mandat este tot unul scurt”, iar măsurile propuse prin programul de guvernare sunt unele care pot fi aplicate pe termen scurt.

Sursa : news.ro