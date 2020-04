„Este un potențial focar, dacă nu avem grijă” - Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, tur de forță la Constanța

„Astăzi am fost la Spitalul de Boli Infecțioase, am fost în zona de carantină de la Techirghiol, am venit la Spitalul Județean Constanța, am fost la Spitalul militar de campanie de pe Stadionul Portul. Pregătirile sunt în stadii avansate.

La Boli Infecțioase am vorbit cu personalul medical, care mi-a relatat o activitate destul de intensă, dar rutina de zi cu zi a făcut ca patologia să le fie la îndemână, iar tratamentul pe care îl acceptă în acest moment este un tratament cu rezultate destul de bune.

Am vrut să văd și Constanța. Vizitele mele vor merge peste tot unde avem peste 100 de cazuri confirmate. Aici avem 114 cazuri pozitive, 2 decese, 3 medici afectați, 5 cadre medicale personal-auxialiar. Personalul medical rămâne în prima atenție.

La nivel de Constanța, avem un aflux mare de cetățeni din exterior, avem un aflux care poate la un moment dat să deranjeze lucrul bine făcut din unitățile sanitare. E un potențial focar dacă nu avem grijă la acele măsuri de izolare, carantinare”, a spus Tătaru.