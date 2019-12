Ministrul Transporturilor: Suntem pregătiţi să acţionăm pentru desfăşurarea traficului în condiţii de iarnă

La începutul şedinţei de Guvern de luni, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a precizat că în cursul dimineţii a convocat Comandamentul de iarnă în cadrul căruia a primit asigurări că toţi cei responsabili sunt pregătiţi să intervină în cazul în care vremea se înrăutăţeşte.

”A fost o singură ştire despre un drum blocat. Sigur, informaţia era greşită, a fost vorba de un drum judeean, nu de un drum naţional. Am convocat azi la ora 9.00, Comandamentul de iarnă. Suntem pregătiţi să acţionăm pentru desfăşurarea traficului în condiţii de iarnă, în cazul în care condiţiile meteo devin nefavorabile circulaţiei. Din datele prezentate, suntem pregătiţi să acţionăm pe orice tip de transport. Pe transportul naval problemele pot apărea doar când Dunărea îngheaţă, suntem pregătiţi. Nu sunt probleme deosebite pe transportul aerian. Operarea se desfîşoară în condiţii de iarnă, avem probleme legate de ceaţă, probleme de întârzieri legate de ceaţă, degivrarea pistelor. Pe transportul feroviar aici apare fenomenul de viscol şi atunci circulaţia se desfăşoară cu dificultate. Avem 285 de salariaţi alocaţi pentru a interveni la curăţarea macazelor. Nu am avut trenuri anulate, am avut doar întârzieri. Pe transport rutier, vorbin de drumuri naţionale şi autostrăzi. Nu am avut drumuri blocate. Peste 3481 de utilaje au intervenit ieri”, a declarat ministrul.

Lucian Bode a mai spus şi că în depozite sunt stocuri de materiale antiderapante. ”Avem 18.763 tone material antiderapant, 10.000 tone clorură de calciu, avem un stoc de sare de 277.000 de tone pentru a asigura necesarul pe următoarele trei luni, motorină 288.000 de tone, suntem pregătiţi cu materiale”, a spus ministrul. Premierul Ludovic Orban a întrebat dacă sarea pregătită pentru a fi împrăştiată pe drumuri, în caz de vreme nefavorabilă este achiziţionată de la Salrom şi a primt asigurări de la ministrul Bodecă toată sarea din de pozite este de la Salrom.

Sursa : news.ro