Nadina Câmpean, jurnalist cu 20 de ani de experiență, la pupitrul Observator 19, în weekend

Începând cu acest weekend, Nadina Câmpean va prezenta, la Antena 1, Observator 19, în fiecare sâmbătă și duminică.

Revenită de curând pe ecrane după o pauză în care s-a dedicat creșterii băiețelului ei, jurnalista a acceptat invitația de a se întoarce în echipa Observator, unde, de altfel, și-a început drumul în presă.

„Vin la Observator cu o experiență de 20 de ani în televiziune, timp în care am învățat ceva nou în fiecare zi, la fiecare breaking news sau ediție specială prezentate. Recunosc că am emoții pentru primul Observator, însă sunt emoțiile de care am nevoie pentru a construi ceva spectaculos și autentic. Sunt foarte entuziasmată de tot ceea ce presupune acest început, mai ales că mă leagă atât de multe de echipa Observator. Am regăsit aici oameni alături de care mi-am început cariera în 2004, cum este Alessandra Stoicescu, care mi-a dat prima pasă de live, și oameni pe care îi știam prin prisma profesionalismului de care au dat dovadă de-a lungul timpului. Suntem deja o echipă și vom fi împreună vocea oamenilor care vor să fie auziți și respectați.” - Nadina Câmpean

Nadina Câmpean aduce un boost de expertiză și energie echipei. A debutat ca reporter la Observator în 2004, unde a fost responsabilă de domeniul justiției și a transmis de la evenimente majore. În ultimii 15 ani, a prezentat principalele jurnale de știri și ediții speciale la Antena 3 CNN. În prezent este cadru didactic asociat la SNSPA, unde predă specializarea Broadcasting studenților de la Communication and Emerging Media.

Cu 30 de ani de tradiție, Observator este dedicat construirii celei mai complexe platforme de news 360 de grade din România, cu producții TV, on-line și aplicații adaptate la nevoile tuturor consumatorilor de știri.

