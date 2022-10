Nicușor Dan, amendat pentru că nu a plătit parcarea în curtea instituției pe care o conduce. Prima reacție a edilului Capitalei

În urmă cu câteva zile, Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan a fost amendat chiar în parcarea instituției pe care o conduce. Potrivit Hotnews.ro, edilul a primit sancțiunea pentru că nu și-a plătit parcarea.

Nicușor Dan, primele declarații după ce a fost amendat că nu a plătit parcarea. Cum a explicat

Se pare că nici chiar edilul Capitalei nu este ferit de brațul lung al legii. Nicușor Dan a căzut „victima” propriilor reglementări, după ce tarifele pentru parcare s-au mărit.

Invitat în cadrul unei emisiuni difuzate pe Digi24, citată de sursa menționată anterioor, acesta a vorbit despre motivul pentru care a fost amendat chiar în curtea instituției pe care o conduce. Astfel, a mărturisit că a uitat să prelungească perioada.

Potrivit declarațiilor acestuia, el se grăbea să intre într-o conferință și a depășit ora pentru care plătise deja parcarea. Deși a intenționat să o prelungească prin intermediul plății prin SMS, primarul Minicipiului București a fost sunat de cineva și astfel, a uitat să mai facă plata.

„Am luat în parcarea din jurul Primăriei, pentru că mergeam către o conferință de presă, trebuia să-mi prelungesc ora prin SMS, m-a sunat cineva, în fine, am uitat să fac asta și am ieșit din cât plătisem. Am luat-o.", a mărturisit Nicușor Dan.

Dezvăluirea sa a venit în contextul în care aceasta a vorbit despre „revoluția parcărilor". Edilul Capitalei a afirmat că vrea ca tot interiorul inelului central sa fie marcat „doar cu albastru” (cu plată) și să existe un aboanament cu preț rezonabil.

Tarife noi pentru parcări în Capitală. Ce sume trebuie să scoată șoferii din buzunar

Începând cu data de 15 august parcarea în centrul Capitalei este permisă doar cu plată, iar primăria a stabilit trei zone pentru parcare, fiecare având un tarif diferit.

La acea vreme, Viceprimarul Capitalei a anunțat că acest regulament există încă din 2019, dar abia acum începe să fie pus în aplicare cum ar trebui. Acesta a explicat situația cât se poate de clar spunând că „este vorba despre aceste mașini care ocupă trotuare și prima bandă de circulație".

Potrivit noilor reglementări, cea mai scumpă parcare este în zona zero a orașului. Parcarea în intervalul orar 7.00-23.00 costă 10 lei pe oră, în zona 1 ajunge la 5 lei pe oră, iar cei care vor să parcheze în zona 2 scot din buzunar 2,5 lei pe oră. Tarifele fiind aplicate dar doar în intervalul orar 07:00-19:00. Pe lângă acestea, Primăria a creat și mai multe tipuri de abonamente, mai multe detalii disponibile AICI.

