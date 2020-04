Noua ordonanță militară, anunțată! Țăndărei, în carantină TOTALĂ. Ce alte restricții se impun?

Se instituie carantina pentru Tandarei. Vom permite intrarea si iesirea doar pentru transportul de marfa, pentru aprovizionarea populatiei.

Vreau sa anunt cetatenii din Tandarei ca masurile de verificare se realizaeaza de catre personalul structurilor ministerului afacerilor interne. Vom aplica legea Consiliul judetean Ialomita va lua masuri pentru functionarea asistentei sociale.

Este strict interzisă intrarea si iesirea in Tandarei

Avand in vedere ca multe tari au intrat in zona rosie am decis sa suspendam toate zborurile efectuate de operatori economici spre Austira, BELGIA, SUA, MAREA BRITANIE, OLANDA, TURCIA, IRAN, IRLANDA pentru o perioada de 14 zile incepand de data de maine.