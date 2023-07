Noutățile lunii iulie în AntenaPLAY

În luna iulie AntenaPLAY aduce o serie de noutăți pentru abonatii săi. Filmele și serialele sunt vedetele lunii dar și competițiile sportive sunt nelipsite.

A început sezonul vacantelor, iar luna iulie aduce nu doar concedii, ci o serie de produse fresh în AntenaPLAY: seriale, filme și competiții sportive de top. Așadar, o dată cu bagajele pentru concediu, nu uita să îți pregătești și abonamentul AntenaPLAY.

Vara începe cu noul sezon Insula Iubirii, iar în AntenaPLAY, pe lângă episoadele integrale, mai poți urmări o mulțime de imagini care nu sunt difuzate la TV. La Insula Iubirii Extra vezi integral dezvăluirile inedite ale concurenților din timpul ceremoniei focului. Insula Iubirii PLUS aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite. Intră în casa fetelor și a băieților și vezi imagini nedifuzate la TV.

Un nou super serial, o nouă poveste a zilelor noastre: A Piece of Your Mind

Pentru iubitorii de seriale k-drama, o nouă producție coreeană intră în luna iulie în AntenaPLAY: A Piece of Your Mind. Serialul este produs în anul 2020, are 12 episoade a cate 60 de minute fiecare și în fiecare duminică, începând cu 2 iulie, e difuzat un nou episod.

Drama aduce în prim-plan o poveste a zilelelor noastre între Ha Won (Jung Hae In), programator AI (inteligență artificială), fondatorul companiei A&H și Han Seo Woo (Chae Soo Bin), inginer de sunet la un studio de muzică clasică. Între cei doi se înfiripă o idilă din care nu vor lipsi clipele emoționante și momentele amuzante.

Roata Vedetelor - ediție aniversară & filme unul și unul

Pentru că AntenaPLAY împlinește 10 ani anul acesta, surprizele se vor tine lanț în următoarea perioadă. Vom începe cu un sezon cu totul special al emisiunii Roata Vedetelor, producția originală AntenaPLAY.

Beatrice merge "acasă" la vedetele tale favorite, chiar în studiourile unde filmează emisiunile pe care le găzduiesc. Vei avea ocazia să vezi cum răspund provocărilor roții Răzvan și Dani, Ramona și Florin Ristei, Pepe și Alina Pușcaș, Andrei Ștefănescu, Criss Ciobanașu, Simona Gherghe, Radu Vâlcan și Andreea Țopan.

Filme pe AntenaPLAY în luna iulie

Filmele lunii iulie sunt pentru toate gusturile: comedie, romance și acțiune. Cele două comedii românești mult așteptate de abonații AntenaPLAY, Nunti, botezuri și înmormântări și Pup-o, mă 3, vor avea lansarea la începutul lunii. Pentru iubitorii filmelor de acțiune vor intra în platformă The take down și Bordercross. Romanticii se vor bucura de My sweet holiday și The ultimate life.

Mireasa: Confesiuni - sezon nou exclusiv în AntenaPLAY

Pentru fanii Mireasa anunțăm și emisiunea Mireasa: Confesiuni, o producție originală AntenaPLAY. Poți urmări interviuri cu foști concurenți și afla cum s-a schimbat viața lor în urma participării la show-ul matrimonial.

În iulie, trăiește LIVE-ul în AntenaPLAY

David Popovici e pregătit să scrie istorie exclusiv în AntenaPLAY, la Campionatele Mondiale de Înot, ce se vor desfăşura în perioada 23-30 iulie, în Japonia, la Fukuoka. Românul de 18 ani este vedeta incontestabilă a competiţiei. Toate cursele la care vă lua parte David Popovici la Campionatele Mondiale de Înot de la Fukuoka vor fi live exclusiv în AntenaPLAY.

Nu doar David va face spectacol în AntenaPLAY, în luna iulie. Sportul va fi reprezentat în platforma AntenaPLAY şi de patru gale de fight de mare interes. Gala PFL de la Berlin (8 iulie), Combate Global 11 (9 iulie), Combate Global 12 (17 iulie) şi Hexagone MMA 10 (29 iulie) sunt cele patru evenimente de fight pe care nu trebuie să le ratezi.

Despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților canale LIVE pentru competitii sportive, canale live exclusive si canale live pentru posturile TV ale Antenei TV Group, emisiuni TV în ediții integrale, conținut exclusiv și producții originale, zeci de filme românești premiate la cele mai importante festivaluri internaționale, competiții sportive, LIVE exclusiv, pentru toți iubitorii sportului, animații pentru cei mici și știri de ultima oră.

Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. AntenaPLAY este singurul loc în care se pot urmãri edițiile integrale din emisiunile produse de Antena TV Group, din orice colţ al lumii şi de pe orice dispozitiv.