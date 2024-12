Tzanca Uraganu se mândrește cu un adevărat „palat” la Ploiești! Cum arată casa și ce detaliu l-a amuzat pe cântărețul de manele atunci când și-a prezentat dormitorul!

Tzanca Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, este din ce în ce mai activ în mediul online, acolo unde postează ori de câte ori are ocazia.

Cântărețul ia parte la trend-urile de pe Tik Tok și îi surprinde pe internauți de fiecare dată cu stilul său carismatic.

Tzanca a început să se implice foarte mult în privința rețelelor sociale, acolo unde nu doar că postează, ci și reușește să strângă milioane de vizualizări.

Citește și: Cum arată mama lui Marcel de la Insula Iubirii. Cum a surprins-o fosta ispită masculină chiar în aeroport înainte de căsătorie

Articolul continuă după reclamă

Recent, prin intermediul unui astfel de videoclip, artistul de manele și-a prezentat casa în care locuiește la Ploiești, intrând în rând cu restul vedetelor de la noi din țară care au participat la trend-ul care face furori.

Cum arată casa din Ploiești a lui Tzanca Uraganu. Cântărețul a făcut „turul palatului” cu mândrie

Cântărețul de manele și-a luat cu adevărat fanii prin surprindere după ce le-a arătat cum arată „palatul” său din Ploiești.

Videoclipul a ajuns la peste 3 milioane de vizualizări și la peste 200 000 de aprecieri, iar internauții s-au uitat minute în șir la casa manelistului care se întinde pe două etaje și care are o mulțime de culori cu accente aurii.

Parterul uriaș dispunde de un hol încăpător, o bucătărie open space, living și o zonă de luat masa. Faianța pentru care a optat cântărețul este una cu aspect de marmură care se îmbină perfect cromatic cu canapeaua și fotoliile verde-pădure și cu mânerele și accentele metalice aurii.

De asemenea, și perdelele au o culoar everde închis, iar masa și scaunele completează tabloul perfect cu un aspect de marmură și accente aurii.

Întreaga zonă este iluminată cu două candelabre și de o serie de lumini incorporate în tavan, iar balustrada scărilor care duc la primul etaj este din sticlă și are, de asemenea, finisaje aurii.

Citește și: Adina Buzatu dezvăluie cât costă hainele purtate de Marcel Ciolacu. Ce spune premierul despre pantofii care au garanție pe viață

La primul etaj este situat dormitorul matrimonial, baia cu duș, dar și o sală de fitness. Tzanca a specificat faptul că pentru un moment casa este încă într-un proces de renovare, însă luxul și opulența sunt vizibile încă de acum.

„Am fost într-o renovare, încă sunt. Nu este gata chiar tot. (...) Are aproape 200 de metri amprenta, unu și doi (n.r. etaje). (...) Și aici mai trebuie să mai fac unele chestii (n.r. în dormitor). Fii atent. Vezi unde sunt eu aici? Aici sunt la un număr. Dacă fac un pas mai aici, aici sunt la alt număr.

Aici erau două case, ca să înțelegi. Eu am luat prima dată jumătate de casă și am mai stat și m-am gândit și după o lună de zile am luat și jumătatea cealaltă și am spart îți dai seama. De exemplu, dacă sunt arestat la domiciliu dacă m-am mutat aici intru în pușcărie” a povestit Tzanca amuzat.

Iată și videoclipul!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce sacrificii a făcut Adelina Chivu în cei 17 ani de căsnicie cu Cristi Chivu. Prezentatoarea X Factor este topită după soțul ei