O copilă de 11 ani i-a scris cu mâna tremurândă lui Klaus Iohannis: "Nu vă gândiţi la dumneavoastră, ci la urmaşi... Cu respect şi speranţă"

Înscrisă la Şcoala Mărţişor din București, Andra a primit ca temă, la Educaţie Civică, să scrie o scrisoare pe orice subiect pe care să oa dreseze unei personalități.

Copila a ales să-i scrie Președintelui României. Nu a fost obligată, ci din propria inițiativă a ales să-i transmită aceste rânduri care emoționează profund:



„Domnule Klaus Iohannis, Am o întrebare pentru dumneavoastră: ”De ce în ţara aceasta atât de multe păduri sunt defrişate, lăsând în urmă doar o amintire frumoasă, la care cu greu te gândeşti?”. Atâte animale şi insecte şi păsări îşi pierd casele, nevoite fiind să se mute în alte părţi necunoscute de ele şi care nu le sunt aşa de familiare.

O ţară frumoasă, curată şi liniştită este o ţară verde, cu ecosistemele naturale nepoluate, cum s-ar zice, ”neatinse de om”. Dacă fiecare om ar planta un copăcel odată la un an, am putea recupera tot ce am pierdut în toţi aceşti ani în care natura ne-a oferit tot ce avea mai de preţ: aer curat, flori parfumate, păsări măiastre, căprioare zburdalnice şi câte şi mai câte…

Eu cred în viitor şi în puterile oamenilor. Tocmai de aceea, sunt mândră că sunt româncă şi am speranţa că în câţiva ani putem schimba ceva. Ar trebui să începem fiecare cel puţin cu un simplu gest: cel de a nu arunca gunoaie pe jos.

Poate să pară un lucru nesemnificativ, dar puţin cu puţin, observăm nişte rezultate minunate! Nu vă gândiţi la dumneavoastră, ci la urmaşi, la copiii cărora destinul li se află în mâinile noastre. Aşa cum cei de dinainte au avut grijă să ne ofere ă ţară bogată în minereuri, aer curat şi o natură superbă, putem încerca să facem şi noi acest lucru.

Vă mulţumesc că mi-aţi citit mesajul şi sper să observ nişte schimbări.

Cu respect şi speranţă,

Cojocaru Andra, 11 ani”.