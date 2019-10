"O durere nesfârşită. În fiecare zi plâng. Ne închinăm la Dumnezeu pentru că în altă parte nu mai avem". Rugăciuni, lacrimi și durere la monumentul victimelor din Colectiv.

Au fost permanent alături de familiile victimelor, au fost alături de cei care au fost în spitalele din Bucureşti, în special, acolo unde ştiu că mulţi dintre colegii mei au sprijinit şi financiar, dar şi cu rugăciunea şi cu tot ce s-a putut în momentele acelea cumplite", a explicat Ion Armaşi.



Printre cei care care au venit să se reculeagă la Colectiv s-a numărat şi Mihai Grecea, unul dintre supravieţuitorii incendiului, care şi-a exprimat "revolta" faţă de cele întâmplate.



"Sentimentele care mă încearcă acum sunt cele de revoltă, văzând că probe importante care trebuiau să existe acum la dosarul din instanţă, dar şi în cel care este la Parchet, care investighează modul în care s-a intervenit după accident şi inclusiv felul în care a reacţionat sistemul medical românesc pentru a-i salva pe răniţi...

E o revoltă, o furie, o frustrare mare. Anumite materiale au fost generate într-un context instituţional la ISU şi aceste materiale nu au ajuns niciodată la justiţie. Ba, mai mult, observăm că acest material care a ieşit la Libertatea este un material editat. (...) E curăţat, e ales. Mă întreb şi eu care e interesul? Care a fost interesul", a declarat Grecea.



El a afirmat că autorităţile au încercat să-şi ascundă incapacitatea de a acţiona în momentele tragediei din urmă cu patru ani.



"Cu siguranţă au încercat să facă asta. Dar acest material oricum îi compromite. Arată dimensiunea dezastrului din această intervenţie. Înseamnă că cineva a comandat această editare.

Cumva a avut un scop intern la ISU, a fost menit să fie folosit ca material didactic.... (...) Procurorii ar trebui să caute materialul brut de la ISU, nu această editare. Sunt convins că aclo sunt multe lucruri mai rele", a spus Mihai Gecea.



Mama Karinei, una dintre victimele de la Colectiv, a mărturisit că, pierzând unicul copil, care mergea "pentru prima şi ultima dată cu prietena ei Diana în acest club", nu i-a rămas decât "o durere nesfârşită".



"Ce pot să spun. O durere nesfârşită. În fiecare zi plâng. În fiecare zi plângem după ei. Câteodată ne apucă şi revolta, câteodată ne închinăm la Dumnezeu pentru că în altă parte nu mai avem la cine să cerem ajutorul şi asta este. Dumnezeu să-i odihnească", a spus aceasta.



O bunică, care vine din Zalău în fiecare an la această pomenire, alături de cei trei nepoţi, consideră că este important ca micuţii să cunoască ce s-a întâmplat la Colectiv.



"Este important. Pentru că şi sistemul sanitar a fost cum a fost şi n-au reuşit să fie salvaţi atâţia copii şi să trăiască şi ei în viitor pentru ce se va întâmpla. Sunt impresionaţi pentru că am povestit pe drum şi ştiu ce s-a întâmplat aici. Şi-o să venim în fiecare an", a mai spus bunica.



O româncă, care trăieşte de mai mulţi ani în Turcia, a declarat pentru AGERPRES că a venit pur şi simplu să aprindă o lumânare.



"Nu, nu am venit pentru cineva. Sunt plecată de foarte mulţi ani. Am văzut toată mizeria la televizor şi am văzut că, de fapt, nici în momentul de faţă nu a trecut de primul Parchet...După patru ani de zile...

Ceea ce este dureros pentru România, o ţară europeană care nu ştiu cât de europeană este. Pentru asta am venit: să le aprind o lumânare. Au murit nişte oameni fără nici o vină, când puteau fi salvaţi. Sunt pur şi simplu nişte oameni. Păcat de vieţile care se pierd", a declarat femeia.



Preşedintele Klaus Iohanis a depus miercuri dimineaţa o coroană de flori în faţa Clubului Colectiv, în memoria tragediei care a avut loc în urmă cu patru ani.



Şeful statului a aprins cu acest prilej o candelă şi s-a recules câteva momente în faţa altarului improvizat în faţa clubului în memoria victimelor incendiului din 30 octombrie 2015.



În cursul dimineţii, ambasadorul Statului Israel, David Saranga, a depus o coroana de flori la Clubul Colectiv.



În urma incendiului de la Colectiv au murit 64 de tineri. Trupa Goodbye to Gravity susţinea în club un concert de lansare a unui nou album. Incendiul a izbucnit din cauza unor artificii aprinse în timpul concertului şi s-a extins rapid.