O explozie puternică a zguduit un bloc din Galaţi! O persoană a ajuns la spital cu arsuri grave pe corp

Cinci familii din Galaţi au trecut prim momente de groază după ce o puternică deflagraţie s-a produs în blocul în care locuiau. Oamenii s-au trezit cu uşile apartamentelor smulse din balamale şi cu tavanele de rigips prăbuşite peste ei. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi şi trei. Omul deşi avea centrală termică prefera să se încălzească de la aragaz.

Uşa a fost aruncată şi scoasă din balamale. A fost dată peste cap şi s-a îndoit, în momentul exploziei.

O explozie care s-a produs la etajul patru, în apartamentul unui bărbat de 50 de ani. Nu a simţit că, peste noapte, gazele acumulate de la cuptor i-au transformat locuinţa într-o bombă cu ceas.

Locatarul se incalzea cu un aparat de gatit. am descoperit ca in aragaz, in cuptor, avea doua caramizi pentru a acumula caldura, desi avea centrala termica, avea detectorul de gaz scos din priza.