O femeie a fost amendată cu 800 de lei de controlorii STB, deși susține că a plătit călătoria. Cum e posibil

O tânără a decis să povestească în social media cum a fost amendată, deși consideră că își achitase călătoria. Ea spune că a urcat într-un tramvai și a trimis SMS la 7458 pentru a fi taxată pentru că folosește mijlocul de transport în comun. Doar că a făcut asta când controlorii deja începuseră să verifice cardurile de transport.

O femeie a fost amendată cu 800 de lei de controlorii STB, deși susține că a plătit călătoria

În dimineața zilei de 23 septembrie, femeia spune că echipa de controlori a urcat în tramvai la scurt timp după ce a urcat și ea. Aceștia au început să verifice cardurile de călătorie. Când au ajuns lângă tânără, ei au considerat că a săvârșit o neregulă, așa că au amendat-o cu 800 de lei.

”Bună seara. În data de 23.09.2022, ora 8.20, am urcat în tramvaiul 21. M-am așezat pe scaun, scot telefonul să dau SMS la 7458. Urcă controlorii în 21 și îmi cere cartela la verificat. Îi explic că nu am cartela încărcată, pentru că am dat SMS la ei. Îmi spune "amenda 800 lei sau plătești 80 lei pe loc, dacă nu, te bag la ANAF", cu pretextul "dragă ca să vedeți toți că SMS trebuie dat din stație".

Unde scrie că trebuie să dăm SMS în stație? Dacă, Doamne ferește, tramvaiul nu vine, cum să dau SMS în stație? Când urcați voi, ăștia care faceți controale, nu mai blocați aparatele și SMS, lăsați lumea să ponteze. Nu le blocați aparatele în nas și dați amenzi aiurea, că, într-o buna zi, o să răspundeți în fața legii. Rușine”, este mesajul scris de tânără în grupul „Reclamații STB (fostul RATB) București” de pe Facebook.

Dincolo de cardurile care pot fi cumpărate sau încărcate la tonetele din stațiile STB, compania a pus la dispoziție alte două modalități de plată. Călătoria poate fi achitată prin SMS la 7458 și prin intermediul aplicației 24pay.

