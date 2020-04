„Mi-a plecat pământul de sub picioare”. O fetiță suspectă de COVID-19, lăsată să aștepte cu zilele! Testul, ratat! „Cică am ghinion! Nu e glumă de 1 aprilie!””  

Dr: am predat tura, vin colegii mei să vă ducă pe secție, nu m-am uitat pe analize, dar nu vă faceți griji... bla bla". Rămân blocata din nou, plânsă de câteva ore.

Mai vine o asistenta, FĂRĂ protecție să mă întrebe unde e foaia de la radiografie.

Îi zic:"Nu știu doamnă unde e, de unde să știu eu?!”

Abia la 15:30 vin alte două doamne doctor, cu analizele. Gripa A, B negativ, vsr negativ, diagnostic de pneumonie interstițiala și același «fata rămâne suspecta de Covid 19, conform procedurii și simptomelor»", a mai scris femeia.

Mama s-a văzut nevoită să refuze internarea fetiței

Mama fetiței a refuzat internarea acesteia și a fost informată că va fi sunată doar dacă testul pentru COVID-19 va ieși pozitiv.

„Refuz internarea, căci nu am cum să stau într-un salon, fie el izolat, să aștept un test de la spitalul Matei Balș, după ce am plimbat copilul pe holurile alea.

Noroc că avem un copil cuminte, a stat doua ore ca în poză, a mai dormit în brațe, nu a ripostat la analize.

Doamna doctor (a doua care a văzut-o): "așteptați 24,48 de ore acasă. Dacă nu vă sună nimeni, puteți considera că e testul negativ." Aha, deci putem muri de inimă în 48 ore. Logic nu este să fim sunați, chit că este negativ sau pozitiv?!

A prescris alt tratament, cu antibiotic și mi-a explicat cât de riscant este să refuz internarea. Copil cu saturație 98, care nu mi-a murit în cele cinci zile, copil care este vioi dacă nu are febră, așa că mi-am asumat!”, a mai scris mama.

„Ghinion”! Testul pentru COVID-19, ratat! Fetița, chemată din nou la spital, deși este suspectă de coronavirus

Testul fetiței pentru COVID-19 a fost ratat de către cadrele medicale care au trebuit să îl efectueze.

„Azi, 31.03.2020, vorbim la spitalul Matei Balș. Surpriza, copilul nu apare în baza de date cu testul Covid 19, ci doar cu niște analize din 2019.

Ce credeți?! De la spitalul pediatric aflăm că NU AU FOST FOLOSITE recoltoare potrivite, că nu s-au potrivit în aparatul de testare. Deci, nu a fost făcut testul. Subliniez că NOI am luat legătura cu spitalul, nu au sunat ei pentru a ne informa că trebuie luate probe IAR. Dacă nu ne interesam noi, oare când ne anunțau?! Tot de la spitalul pediatric mi s-a spus că singura variantă este să scot copilul azi din casă, ca să ii recolteze iar, dacă chiar mă interesează. Știți ce au mai zis?! Cum l-am scos ieri, să îl scot și azi.

Normal că ieri am scos fata, că nu era suspectă! Stă de 18 zile în casă, fără să aibă contact cu altcineva în afara de noi, plus că am scos-o la UPU, să vedem din nou ce are, nu la plimbare în parc!

Ca atare, am luat legătura cu DSP, a răspuns un domn extrem de amabil, medic de profesie, care mi-a confirmat că NU am cum să scot din casă un copil suspect, pentru o nouă recoltare și, fiind acasă din moment ce am refuzat internarea, o să supună problema mai departe. Ceea ce a confirmat și un alt medic de la Balș, copilul NU se scoate din casă!

Cum facem acum, sistemul meu drag?! Spitalul pediatric susține că nu e vina lor pentru recoltoare, eu nu văd să am vreo vină. Cică am ghinion, așa mi s-a spus telefonic, de la spitalul pediatric!”, a mai scris mama fetiței.

Izolator doar cu numele, la pediatrie

Mama fetiței a subliniat faptul că dacă fetița ei chiar are COVID-19, ar fi putut cu ușurință să contamineze și alte persoane în spital.

„Nu, nu suntem pregătiți chiar toți pentru aceasta perioada; degeaba ți-ai pus protecție tu, doctorul care vede un posibil suspect, degeaba ți-ai pus protecție tu, doctorul care îi face radiografie, dacă pe mine mă plimbi cu copilul în brațe, pe holuri, plus că la izolator mai intrau diverse asistente să ia sau să lase ceva, fără protecție!

În cele patru ore de „izolator" NU i s-a mai luat niciodată temperatura, nici nu m-a mai întrebat cineva dacă i-a crescut, nici nu i s-a mai luat la plecare. Ajunse acasă, avea 36,5, nu că ar fi interesat pe cineva.

Mulțumim pediatrului fetelor, un om minunat, care ne întreabă mereu cum suntem! Mulțumim și domnului doctor de la Balș, pentru răbdarea de a ne asculta și de a ne explica ce trebuie să facem!

Fata noastră are șanse mici să aibă testul pozitiv, dar dacă totuși ar avea, eu nu văd nimic normal în ceea ce am pățit, iar cel mai grav este faptul că spitalul mi-a propus să duc copilul la recoltare iar, deși pe foile scrise tot de ei, se specifică faptul că orice agravare a stării se rezolva sunând la 112, menționând că este suspectă, fără a mă prezenta din nou la ei sau la orice alt spital, pe cont propriu!”, a mai scris femeia.

În noaptea de marți spre miercuri, o echipă de recoltare s-a prezentat la locuința fetiței. Familia așteaptă testul.

„Este ora 00:33, tocmai a plecat echipa de recoltare. Chiar dacă este 1 aprilie, nu este nicio gluma. Ne rămâne să așteptăm rezultatul testului! Mulțumim pentru fiecare gând!”, a încheiat mama fetiței.