O mamă a murit în brațele copiilor ei, la câteva ore după ce a fost externată. Femeia a ajuns la spital cu o tuse severă, dar a fost prea târziu: ”Era în fază terminală!”

Agripina Ilie a muncit ani de zile în Danemarca. Cu câteva săptămâni în urmă, ea s-a întors în țară. A început să tușească, așa că a mers la medic pentru un control. Ea a fost internată de urgență și, deși se temea de coronavirus, ea suferea de cancer. A fost, însă, prea târziu pentru ca medicii s-o poată salva.

„Mama s-a întors acasă în vacanță. Lucra în Danemarca la un hotel. De când a ajuns acasă, începuse să tușească. Inițial a mers la o clinică să-și facă niște controale și acolo i s-a spus să meargă de urgență la Spitalul de Pneumoftiziologie, pentru că are apă la plămâni. S-a internat în spital pe data de 14 aprilie. În afară de faptul că tușea, nu avea niciun alt simptom. În săptămâna respectivă i-au scos apa de la plămâni. Un litru jumătate din câte știu. În primele zile de la internare i-au luat biopsie din plămâni și la câteva zile distanță am aflat că are cancer la plămânul drept”, a povestit fiica femeii, potrivit bzi.ro.

