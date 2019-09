Focar de enterocolită în Capitală?! O mamă trage un semnal de alarmă: ”S-au semnalat numeroase cazuri de enteroviroze în creșe, școli și licee!”

Părinții din Capitală sunt în alertă și au lansat un semnal de alarmă pentru autorități, după ce în ultima perioadă au fost semnalate mai multe cazuri de enteroviroze. Astfel, aceștia vorbesc despre un posibil focar epidemic de enterocolită în București.

Potrivit HotNews, în ultimele zile, în creșe, școli și licee, s-au întregistrat numeroase cazuri de enteroviroze, motiv pentru care o mamă din Capitală a făcut publică o scrisoare deschisă ce este adresată Centrului de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

Adriana Pop este o mamă din sectorul 2 al Capitalei și spune că, la școala nr. 27, unde învață copiii ei, 5-6 copii din clasele acestora au prezentat simptome de enteroviroză, unii fiind "duși de părinți la camera de gardă, unii au vomitat la scoală, un copil a leșinat".

De cealaltă parte, însă, Maria Manea, inspector școlar la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, a declarat că a fost anunțată de situația din teren: "Știm de Școala nr 27, am fost anunțați, dar nu avem atât de multe cazuri încât să fie declarată epidemie. Școala a contactat Direcția de Sănătate Publică și DSP-ul e in școală. Dar noi nu avem confirmarea analizelor făcute de copii, nici școala nu o are. Acum vedem câți copii lipsesc și vedem ce măsuri va lua DSP-ul."

Adriana Pop amintește, în scrisoarea sa, că "protocolul indică faptul că, dacă sunt mai mult de 3 elevi într-o clasă ce prezintă simtomele unei boli contagioase, DSP trebuie sesizat și trebuie analizată posibilitatea unui focar epidemiologic".

Ea subliniază, de asemenea, că "cu excepția creșei Degețica din sectorul 4 (care a dispus masuri serioase de igienizare / dezinfectare), celelalte instituții și-au continuat liniștite activitatea ca și când nimic nu s-ar fi intâmplat. Răspunsul școlii 27 este că "au dezinfectat sălile de clasă cu un dezinfectant furnizat de asistentul medical".

Iată scrisoarea integrală a mamei din București:

"Scrisoare deschisă: Focar epidemic de enterocolită în București

ATTN: Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile

Bună ziua,

Mă numesc Popa Adriana și locuiesc în sector 2, București. Copiii mei învață la școala gimnazială 27 din Capitală și ieri am fost pusă în situația în care cel puțin 5-6 copii din clasele lor au prezentat simtome de enteroviroză: unii nu au venit deloc fiind duși de părinti în camera de gardă, unii au vomitat la școală, un copil a leșinat...

În ultima săptămână părinții din instituțiile de învățământ și îngrijire a copiilor (creșe, școli și licee) din București au semnalat numeroase cazuri de enteroviroze. O creșă din sectorul 4 a fost închisă. La școala 27 din sectorul 2 a venit Salvarea. La liceul Dinu Lipatti sunt multe cazuri în care copiii prezintă aceleași simptome: stări accentuate de vomă, dureri de cap și stare subfebrilă. Acestea sunt doar câteva dintre instituțiile despre care știu în mod direct.

Cu excepția creșei Degețica din sectorul 4 (care a dispus măsuri serioase de igienizare / dezinfectare), celelalte instituții și-au continuat liniștite activitatea ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Răspunsul școlii 27 este că "au dezinfectat sălile de clasă cu un dezinfectant furnizat de asistenul medical".

Protocolul indică faptul că, dacă sunt mai mult de 3 elevi într-o clasă ce prezintă simtomele unei boli contagioase, DSP trebuie sesizat și trebuie analizată posibilitatea unui focar epidemiologic.

În acest context, vă solicităm:

1. Să ne comunicați dacă exista vreo unitate de învățământ din București care a sesizat DSP referitor la posibile focare de boli contagioase.

2. Să dispuneți o investigație la școala gimnazială nr. 27 din București și să ne comunicați rezultatele acestei investigații (deoarece sunt informații de interes public).

Mulțumesc.

UPDATE:

1. Rog părinții ai căror copii au prezentat simptome de vomă, dureri de cap și stare subfebrilă să indice unitățile de învățământ în care învață copiii lor. Vă rog! Aceste situații trebuie semnalate pentru igienizare și dezinfecție. Nu putem merge pe burtă tot timpul... Vă mulțumesc.

2. Creșa 'Degețica' din sectorul 4 în fiecare vineri se bagă nebulizatorul. Părinții sunt rugați să ia copiii pana la ora 17 și se face dezinsecția și dezinfecția întregii clădiri. Este minunat că mai există instituții unde protocolul este unul sănătos și serios. Tot la ei creșa a fost închisă atunci când au suspectat că există probleme. Parinții au fost rugați să-și țină copiii acasa și, între timp, ei au făcut dezinfecție. Restul instituțiilor și-au continuat funcționarea ca și cand nimic nu s-ar fi intâmplat...

Până în acest moment avem pe lista:

- creșa 'Degețica' sector 4, București

- grădinița 235 din București

- școala gimnazială 27, sector 2, București

- școala gimnazială 81, sector 3, București

- liceul Dinu Lipatti din București

3: Direcția de Sănătate Publică a sectorului 2 m-a informat că ei primesc notificări numai de la cele două spitale de infecțioase și că nu știu nimic de situația de la școala gimnazială 27. Părinții și-au dus și ei copiii la camera de gardă a spitalelor din jur, nu la spitalele de infecțioase. De unde să știe părinții că odraslele au simptomele unei boli infecțioase?! Și, mai ales, dacă au apucat să-l duca la alt spital, doar nu or să mute copilul la Balș numai pentru ca să creasca statistica și spitalul sa anunte DSP! Deci, către DSP: dacă vreți să știti pe bune numărul de cazuri trebuie să aveți raportări de la toate spitalele din București! Și raportările să poata fi centralizate în funcție de areale geografice pentru ca să aveți mai multe informații pentru cazul în care există un focar epidemic! De ce naiba aveți baze de date?!"