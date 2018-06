O nouă schimbare pe Facebook! Noua decizie va intra în vigoare săptămâna viitoare

Facebook Inc. a anunţat vineri că a decis să renunţe la funcţia "Trending" ("Tendinţe"), ce semnalează cele mai populare şi mai comentate actualităţi mondiale pe această reţea de socializare, în contextul în care compania americană doreşte să se asigure că utilizatorii vor putea de acum înainte să citească ştiri de calitate provenind din surse de încredere, informează Reuters.



Noua decizie, care va intra în vigoare săptămâna viitoare, a fost luată într-o perioadă în care cea mai mare reţea de socializare din lume depune eforturi consistente pentru a stopa răspândirea ştirilor false ("fake news") pe platforma sa online, care, în anumite regiuni, a devenit un element central pentru distribuirea ştirilor.



Funcţia "Trending" a cumulat, în medie, mai puţin de 1,5% din totalul vizualizărilor obţinute de publisherii de ştiri, au explicat reprezentanţii Facebook într-un blog. Ei au precizat, de asemenea, că Facebook testează noi metode de afişare a ştirilor, inclusiv "o etichetă Breaking News" şi o funcţie "Today In", în fluxul său dedicat ştirilor locale.



Calitatea ştirilor distribuite pe Facebook a fost pusă sub semnul întrebării după prezumtiva implicare a Rusiei în alegerile prezidenţiale americane, apariţia unor mesaje spam ce vizează obţinerea de profit şi propagarea unor articole false pe această platformă online, inclusiv în timpul campaniei electorale din Statele Unite din 2016.



În ultimii doi ani, Facebook a operat o serie de modificări ale funcţiei "Trending", pentru a evita distribuirea de articole ideologice şi politice părtinitoare.