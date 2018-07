O nouă zonă de birouri se deschide în București. Peste 11.000 de corporatiști vor lucra în zona Orhideea din Capitală

Zona Orhideea din București se va umple cu peste 11.000 de corporatiști, aceștia vor avea birourile în clădirile The Bridge, Orhideea Towers și Campus 6.1.

În total, vorbim despre un proiect cu peste 90% grad de închiriere care a început prin deschiderea, încă de anul trecut, a primei părți din proiectul de birouri The Bridge. Luna viitoare urmează să fie deschisă și clădirea Orhideea Towers, iar în septembrie se anunță deschiderea Campusului 6.1. A doua parte a poiectului de birouri The Bridge va la sfărșitul acestui an.

The Bridge

Prima fază are o suprafață totală de 50.706 mp și o suprafață închiriabilă de birouri de 36.871 mp, cu 384 locuri de parcare.

Cea de-a doua fază are o suprafață tatală de 31.360 mp, dintre care 20.191 mp sunt dedicați pentru spații de birouri.

Acest loc dispune de: 10 lifturi de mare viteză, terase la fiecare etaj, un model de open space eficient, parcare pentru biciclete și motociclete la subsol și o frumoasă grădină interioară.

Orhideea Towers

Clădirea estecompusă din două turnuri cu 13, respectiv 17 etaje, având o suprafață totală de 2.700 mp pe fiecare eraj și câte două etaje subterane. În pulus clădirea dispune de 406 locuri de parcare, plus stații de depozitare pentru biciclete cu dușuri și vestiare pentru bicicliști. Orhideea Towers este amplasat la intersecția Bulevardului Splaiul Independenței cu Șoseaua Orhideelor, cu acces direct la stația de metrou Grozăvești

Campusului 6.1

Complexul este formet din 4 cladiri de birouri cu o suprafață totală de 81.000 mp, împărțiți astfel: GLA: clădirea GLA 22 222 mp, disponibilă din trimestrul III 2018, clădirea GLA 6.2, 20 672 mp, clădirea 6.3, clădirea 16 901 și clădirea GLA 21 214 mp.

Clădirile sunt situate în apropiere de Universitatea Politehnica în proximitate cu Basarab asigură legătura ușoară cu districtele North & Centre.

