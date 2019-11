O româncă a călătorit jumătate de zi pentru a vota. Mesajul femeii a motivat sute de persoane. ”Dacă eu am călătorit 40 de kilometri să votez, poți și tu”

”Am votat în Hong Kong la Consulatul României. A fost super ușor, eram singura persoană atunci când am intrat. Am mers sâmbătă, pe la 14.00. Fuseseră doar aproximativ cinci persoane înaintea mea. Vineri (22 noiembrie – n.r.) au fost 30 de persoane. Erau 4-5 funcționari acolo. În Hong Kong merg nu doar românii din Hong Kong, ci și cei din regiunile alăturate din China. Eu am mers din Shenzhen, mi-am rezervat o jumătate de zi. În Hong Kong sunt cam 100 de români” , a declarat aceasta.

O altă româncă, Cerasela Marin lucrează în domeniul cinematografiei. Aceasta a ajuns vineri în Tokyo, Japonia, iar primul lucru a fost să voteze.

„Și cei de la ambasadă erau tare bucuroși că vin oamenii și pe ploaie. Am schimbat amabilități. Ne-au întrebat ce facem în Tokyo, le-am spus. Am menționat că noi venim de la 30 de grade și că ne-a lovit frigul în moalele capului, dar ce nu facem noi că să votăm.” , a povestit aceasta.