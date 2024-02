O româncă cu o meserie mai puțin populară în rândul femeilor i-a impresionat pe italieni. „Nu m-aș fi gândit niciodată”

O româncă și-a schimbat viața total după ce a ales să practice o meserie mai puțin obșinuită pentru femei. Cum a reușit să obțină un job atât de controversat în rândul doamnelor și de ce este atât de fericită.

Bulgaru Florea Ana este o femeie care s-a născut și a crescut în țara noastră, dar care a ales să plece în străinătate pentru a reuși să ducă un trai mai bun decât cel pe care îl avea în România.

Cazul Anei este identic cu cele ale multor români, dar meseria pe care ea a ales-o este de departe una la care nu multe femei s-ar fi încumetat.

Iată despre ce job este vorba și cum a ajuns Ana la această decizie.

O româncă i-a impresionat pe italieni cu meseria pe care o are

Deși în trecut Ana a lucrat și la noi în țară, femeia a decis să plece în străinătate pentru a-și urma un vis pe care îl avea încă din copilărie.

Originară din Tulcea, românca a lucrat de-a lungul timpului atât în cadrul Inspectoratului Școlar, cât și în cadrul unor companii private din diverse domenii din Tulcea, acolo unde s-a născut. Cu toate acestea, nimic nu a putut să o convingă să rămână în România, și astfel, s-a decis să plece în Italia pentru a-și urma una dintre cele mai puternice dorințe pe care le-a avut încă de când era un copil.

Astfel, la începutul anului, Ana a ales să participe în cadrul unui concurs pentru a se alătura echipei de transport din Savona, și, surprinzător pentru ea, a și reușit să îl câștige, obținând astfel postul pe care și l-a dorit atât de mult.

Românca conduce acum un autobuz școlar care o face fericită cu adevărat și astfel a devenit unul dintre cei mai iubiți membrii și respectați ai comunității. Ana nu doar că le aduce zâmbetul pe buze călătorilor, ci și se bucură odată cu ei pentru ceea ce face.

„Am decis să încerc și am reușit, spre marea mea satisfacție. (...) Ce frumos este să vezi o femeie conducând un autobuz. Este frumos să vezi că, din când în când, și femeile conduc autobuze, este o mare responsabilitate ...” spunea Ana conform IVG.it

„Mai întâi am lucrat pentru o companie privată de transport, dar când a apărut concursul pentru TPL Linea m-am hotărât să particip și până la urmă a mers bine (...) În copilărie, când eram în primul an de liceu, am participat la un concurs național de muzică pentru pacea mondială cu corul liceului. Îmi amintesc că visam să trăiesc într-o lume alături de alți copii, de alte culturi, în pace și armonie” a mai adăugat femeia.

Ana este licențiată din anul 2006 în Economie, Turism și Servicii,urmând cursurile în cadrul Academiei de Studii Economice din București și a cunoaște încă trei limbi importante în lume pe lângă limba româna și limba italiană. Engleza, franceza și ucraineana sunt cele care au cucerit-o pe femeie și care o ajută să se descurce oriunde în lume oricând are nevoie.

„Inițial m-am gândit să devin șofer de camion, dar apoi un prieten de-al nostru, fost șofer TPL, m-a sfătuit să încerc autocare, deoarece căutau șoferi pentru autobuze școlare. Fiind obișnuit să lucrez cu copiii și tinerii, am decis să încerc, reușind să ating scopul spre marea mea satisfacție (...) Șoferul de autobuz este ca mecanicul de tren, comandant de navă, pilot de avion... El este responsabil de multe vieți în timpul călătoriei sale zilnice (...) Îmi amintesc că în România când m-am urcat în autobuz am știut că din acel moment viața mea, și a fiicelor mele, era în mâinile șoferului, motiv pentru care am avut mare stima și respect pentru el. Cu toate acestea, recunosc, nu m-aș fi gândit niciodată să fac meseria asta la momentul respectiv” a mai dezvăluit aceasta.

