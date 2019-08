„Vrea să îmi ia copilul în Anglia, după ce m-a lovit și m-a dat afară în cămașă de noapte, în plină iarnă!”. O tânără din Focșani, îngrozită din cauza fostului ei iubit britanic

O tânără din Focșani trece printr-un coșmar din cauza fostului ei iubit britanic, care încearcă să îi ia fiul în vârstă de doi ani, după ce i-a cerut pensie alimentară. Femeia a povestit că bărbatul a lovit-o când era însărcinată și că a dat-o afară din casă, în cămașă de noapte, în plină iarnă.

Tânăra din Focșani, Diana, susține că fostul ei iubit din Anglia nu și-a recunoscut copilul și, până acum, nu a plătit deloc pensie alimentară, deși instanța britanică i-a cerut asta. Acum, acesta a acuzat-o pe româncă de răpire internațională și cere în instanțele din România să îi fie încredințat copilul.

Un judecător de la Tribunalul București a decis ca băiețelul să ajungă la tatăl din Marea Britanie, deși nu a locuit niciodată cu acesta. Decizia nu este definitivă și avocații Dianei, mama băiețelului, au contestat-o, dar spun că tot nu se pot dezmetici după hotărârea instanței, potrivit libertatea.ro.

Bărbatul a obligat-o să renunțe la prima sarcină

Românca în vârstă de 34 de ani l-a cunoscut în urmă cu patru ani pe tatăl copilului, un tânăr care lucra, la fel ca și ea, în domeniul IT, într-una din corporațiile din Marea Britanie. După un an de relație, tânăra a rămas însărcinată, dar bărbatul a obligat-o să renunțe la sarcină.

„M-a obligat să avortez și m-a amenințat că, dacă nu avortez, va face tot posibilul să-mi ia copilul. Am făcut acest avort pentru că m-am simțit amenințată, până atunci nu-l mai văzusem așa. Apoi am fost într-o perioadă în care sufeream enorm pentru că mi-am dorit acel copil, dar am hotărât să rămânem împreună totuși. Și am rămas din nou însărcinată, în octombrie 2016”, a povestit Diana.

Însă, relația lor s-a deteriorat treptat până atunci. Bărbatul a lovit-o când era însărcinată cu cel de-al doilea copil și a dat-o afară din casă, în cămașă de noapte, iarna.

„În decembrie, cred că pe 30 decembrie 2016, am avut febră și i-am cerut să-mi aducă niște pastile, singurul pe care puteam să îl iau era paracetamolul. A venit la 4 dimineața, foarte supărat, și m-a lovit în burtă. A fost primul incident violent. M-a lovit, m-a bruscat, au început injuriile și m-a dat afară din apartament, în cămașă de noapte, în plină iarnă. M-a ținut jumătate de oră și apoi, dimineață, mi-am făcut bagajele și am plecat la apartamentul meu”, a povestit tânăra.

Când i-a cerut pensie alimentară, nu și-a mai recunoscut copilul Din acel moment, protecția copilului londoneză a intrat pe fir și a început o anchetă. Diana a refuzat să depună însă vreo plângere în cazul fostului ei iubit. Mai multe detalii, pe libertatea.ro.