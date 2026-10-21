O româncă susține că a găsit camere ascunse în dormitor și baie, în vacanța la munte. Descoperirea făcută de soțul ei

O româncă susține că a descoperit camere ascunse în dormitorul și baia unei cabane de la munte. Ce spune că s-a întâmplat după ce a găsit dispozitivele și a sesizat poliția.

O româncă susține că a descoperit camere ascunse în dormitorul și în baia unei cabane în care era cazată alături de soțul său, în timpul unei vacanțe la munte.

O româncă susține că a găsit camere ascunse în dormitor și în baie, în timpul unei vacanțe la munte

Felicia Kopan, așa cum se prezintă pe contul său de Instagram, a povestit în detaliu cum ar fi găsit două dispozitive de înregistrare audio și video în camera lor și un al treilea într-o încăpere în care erau cazate alte tinere.

Femeia a publicat imagini cu dispozitivele despre care vorbește și a dezvăluit ce s-ar fi întâmplat după descoperirea acestora.

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Totul ar fi început în urma unei invitații la o cabană, cu ocazia unui eveniment de familie organizat de niște prieteni. Ceea ce trebuia să fie o experiență plăcută s-ar fi transformat, potrivit relatării sale, într-un coșmar. Felicia spune că a ales să facă publică povestea pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a-i încuraja pe oameni să fie atenți atunci când merg în vacanță.

Cum ar fi descoperit Felicia camerele ascunse în dormitor și în baie

Femeia a povestit că ea și soțul său au ajuns la cabană, s-au instalat în camera care le fusese repartizată, iar apoi fiecare și-a continuat activitățile. În timp ce soțul ei a coborât în living, Felicia a mai rămas aproximativ o oră în cameră, pentru a lucra la telefon. Ulterior, ea a coborât, iar soțul său s-a întors în dormitor.

La scurt timp, acesta i-ar fi trimis un mesaj prin care i-a cerut să urce repede. Când a ajuns în cameră, femeia l-ar fi găsit ținând în mână un dispozitiv care, la prima vedere, părea o priză multiplă obișnuită.

„De curând am fost invitați la o cabană, la un eveniment de familie al unor prieteni. Am ajuns acolo, ne-am dus în camera pe care ei ne-au ales-o, ne-am așezat bagajele, iar soțul meu s-a dus jos, în living. Eu am mai rămas cam o oră în cameră, pentru că aveam ceva de lucru pe telefon, după care am coborât și eu în living, dar a urcat soțul meu în dormitor. N-au trecut cinci minute și îmi dă un mesaj scurt: «Hai repede până sus!». Când am ajuns în cameră, era încremenit, cu un dispozitiv în mână”, a povestit Felicia.

Potrivit femeii, obiectul ar fi ascuns o cameră video și un sistem de înregistrare audio. Mai mult, aceasta susține că un alt dispozitiv similar ar fi fost amplasat în baie, în apropierea dușului.

„O dublă pe care o bagi în priză. Mi-a arătat dubla respectivă și m-a întrebat dacă văd ceva ciudat la ea. I-am spus că nu, este o dublă normală. Ei bine, nu era o dublă normală, era un dispozitiv video și audio încorporat în acea dublă, care era băgată în priza din fața patului nostru. Acest dispozitiv filma Full HD și filma toate detaliile ce se pot întâmpla într-un pat. Și, dacă asta nu era suficient, ei bine, și în baie aveam un al doilea dispozitiv, la fel, o dublă care era băgată în priza din fața dușului și care filma tot Full HD, absolut toate detaliile ce se pot întâmpla într-un duș”, a susținut tânăra.

Un al treilea dispozitiv ar fi fost găsit în camera altor tinere

Felicia a explicat că, după prima descoperire, ea și soțul său au decis să verifice și celelalte încăperi ale cabanei. Cei doi ar fi căutat în aproximativ 15 camere și ar mai fi găsit un dispozitiv într-o cameră în care erau cazate două sau chiar trei fete, dintre care una nu participase la eveniment.

Inițial, potrivit relatării sale, cei doi l-ar fi bănuit pe proprietarul cabanei. Totuși, în loc să cheme imediat poliția, ar fi preferat să discute cu prietenii care organizaseră evenimentul și să le arate ce descoperiseră.

„Mi se face rău. Inițial, atât ne-a dus pe noi capul în momentul acela și l-am bănuit pe proprietarul cabanei. Astfel că am zis: «Hai să nu stricăm evenimentul prietenilor noștri și să-i chemăm doar pe ei în cameră, să le povestim despre ce e vorba și să căutăm și în restul camerelor dacă mai există astfel de dispozitive». N-avea cum să existe doar la noi în cameră, nu? Am căutat în toate camerele, undeva la 15 camere la număr, și am mai găsit un singur dispozitiv într-o cameră în care erau cazate două sau chiar trei fete, dar una nu venise la acest eveniment”, a povestit Felicia.

Potrivit acesteia, soțul său ar fi luat și cel de-al treilea dispozitiv, iar apoi cei doi s-ar fi întors în camera lor, unde ar fi desfăcut obiectele pentru a scoate cardurile de memorie și a încerca să afle ce conțineau.

Ce s-ar fi întâmplat cu cardurile de memorie

Felicia susține că, în timp ce încercau să ajungă la un laptop pentru a verifica înregistrările, cardurile de memorie ar fi ajuns în mâinile unuia dintre prietenii care organizaseră evenimentul. Femeia afirmă că acestea ar fi fost deteriorate înainte să poată fi verificate.

„După ce le-a desfăcut și a scos cardurile de memorie din ele, nu știu cum s-a întâmplat că acele carduri au ajuns în mâna prietenului nostru, unul dintre cei doi care au organizat această cabană, acest eveniment. De la etajul 1, unde era camera în care eram noi cazați, până la parter, unde voiam să băgăm cardurile în adaptorul laptopului, cardurile au ajuns rupte în mâna acestui individ”, a relatat Felicia.

Femeia spune că incidentul a ridicat și mai multe semne de întrebare. Potrivit acesteia, în acel moment nu a sunat la poliție, deoarece nu voia să strice evenimentul organizat de prietenii lor și nu știa cine s-ar fi aflat în spatele presupusei instalări a dispozitivelor.

„Am fost destul de naivi încât să nu chemăm poliția nici atunci, tot din această cauză, și anume să nu le stricăm evenimentul de familie. Am lăsat așa lucrurile. Asta s-a întâmplat vineri seara. N-am mai deschis subiectul acolo, pentru că toate probele au fost distruse, nu aveam ce să facem în momentul acela”, a povestit ea.

Felicia susține că ea și soțul său au încercat să se comporte normal până la finalul serii, însă gândul că ar fi putut fi filmați în dormitor și în baie nu le-a dat pace.

„N-am făcut altceva decât să ne integrăm totuși în petrecerea lor și să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, până seara, noaptea târziu, când am ajuns în camera mea cu soțul meu. Ceva nu-mi dădea pace: gândul că noi puteam fi filmați în pat, în duș, în intimitatea noastră”, a mai spus aceasta.

De ce au decis să plece de la cabană

După cele întâmplate, Felicia spune că ea și soțul său au început să privească diferit persoanele în care avuseseră încredere. Femeia a declarat că nu credea că acele carduri s-ar fi putut deteriora accidental în modul descris de ea și că situația le-a schimbat complet percepția asupra gazdelor.

„N-avea cum acele carduri să se rupă singure de la sine, să se sfărâme în mâna acestui om, cum a și spus el, de altfel, pentru că erau prea vechi sau prea uzate. Eu cred că toată lumea a ținut în mână un astfel de card și a putut să vadă cât de tare este și din ce plastic este acesta făcut. Nu se rupe singur niciodată. Nici dacă îl bagi în buzunar. Atunci ne-a picat fisa că noi aveam încredere în niște oameni în care nu ar fi trebuit să avem încredere”, a susținut Felicia.

Cei doi ar fi decis să plece în ziua următoare, deși au rămas peste noapte la cabană. Potrivit femeii, nu se mai simțeau deloc confortabil în acel loc.

Ce s-ar fi întâmplat după ce Felicia și soțul ei au plecat

Felicia a povestit că ea și soțul său au plecat de la cabană, însă nu au reușit să discute imediat față în față cu toți cei implicați. Duminică, femeia avea un alt eveniment la care trebuia să participe, astfel că soțul ei ar fi fost cel care a mers să discute cu prietenii care îi invitaseră la cabană.

Potrivit relatării sale, cei doi ar fi fost acuzați că strică petrecerea, deși susține că nu aceasta fusese intenția lor. Ulterior, ar fi decis să se adreseze autorităților și să prezinte ceea ce considerau a fi dovezi relevante pentru situația reclamată.

„Tot noi am fost blamați că le stricăm petrecerea, chiar dacă nu acesta a fost scopul nostru. Chiar am ținut să nu stricăm absolut nimic, dar nici să fim luați de fraieri. Astfel că a trebuit să-i confruntăm într-un fel sau altul, față în față. Bineînțeles că nu au recunoscut nimic”, a povestit Felicia.

Femeia susține că, după ce persoanele respective ar fi aflat că ea și soțul său au mers la poliție și au prezentat dispozitivele și cardurile deteriorate, unul dintre prieteni ar fi recunoscut că el ar fi instalat camerele în camerele lor și în cea în care erau cazate tinerele.

„Ei bine, când au aflat că am mers la poliție cu absolut toate dovezile, inclusiv camerele, inclusiv cardurile, dovezile rupte, absolut tot, li s-a făcut puțin teamă și el a venit către noi și a recunoscut că el este persoana care a pus acele dispozitive în camera noastră și a fetelor. Bineînțeles că ne-a dat niște detalii și motive absurde, niște minciuni în adevăratul sens al cuvântului, așa că pur și simplu tot ce ne doream era să plece cât mai repede din fața noastră și să nu-l mai vedem decât la poliție sau în instanță”, a afirmat aceasta.

Declarațiile reprezintă versiunea prezentată de Felicia în mediul online. Circumstanțele exacte ale incidentului și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

Care ar fi fost motivul instalării camerelor ascunse

Povestea nu s-ar fi încheiat odată cu plecarea de la cabană. Felicia spune că, ulterior, a fost contactată de partenera prietenului care îi invitase la eveniment. Aceasta i-ar fi transmis că aflase despre cele întâmplate și ar fi îndemnat-o să continue demersurile la poliție.

Potrivit femeii, aceeași persoană ar fi contactat-o din nou a doua zi și i-ar fi comunicat un alt motiv pentru care ar fi fost instalate dispozitivele.

„M-a sunat, mi-a spus că a luat la cunoștință cele întâmplate și mi-a spus așa: «Acum că știu, continuați cu procesul la poliție». Ei bine, da, pentru că motivul pe care ni l-a spus el a fost unul foarte pueril. Cred că a înțeles ideea, pentru că tot ea ne-a sunat a doua zi să ne spună cu adevărat motivul pentru care camerele au fost puse acolo. Ei bine, motivul este unul mai plauzibil”, a relatat Felicia.

Femeia susține că i s-ar fi spus că dispozitivele ar fi fost instalate pentru a obține înregistrări cu caracter intim, destinate satisfacerii nevoilor intime.

„Când am auzit, mi s-a făcut instant greață, deși bănuiam că acesta ar fi unul dintre motivele pentru care am avut dispozitivele alea atât în cameră, cât și în baie. Doamne, cât de naivi am fost și, Doamne, cum cred eu că trăiesc într-o lume roz, în care nu se întâmplă astfel de lucruri! Ei bine, se întâmplă și de aceea vreau și lupt de acum ca să se facă dreptate”, a declarat tânăra.

Felicia a mărturisit că experiența a afectat-o profund, mai ales pentru că persoanele despre care vorbește nu erau niște necunoscuți, ci oameni în care ea și soțul său avuseseră încredere.

„Noi am avut încredere în ei și ne pare rău”, a mai spus aceasta.

Ce mesaj le-a transmis Felicia celor care merg în vacanță

Felicia spune că a ales să-și împărtășească experiența pentru a-i face pe oameni mai conștienți de riscurile pe care le pot întâlni atunci când se cazează în spații închiriate sau acceptă invitații în locuri în care nu cunosc toate condițiile.

Aceasta a atras atenția asupra posibilității ca dispozitivele de înregistrare să fie ascunse în obiecte obișnuite și i-a îndemnat pe urmăritorii săi să fie atenți la lucrurile care li se par suspecte, fără a trage concluzii pripite.

Totodată, Felicia le-a recomandat oamenilor să fie atenți la persoanele în care își pun încrederea și să ceară ajutorul autorităților atunci când suspectează că le-a fost încălcată intimitatea.

În prezent, potrivit declarațiilor sale, Felicia așteaptă ca poliția să demareze verificările și să soluționeze plângerea depusă. Ea le-a cerut urmăritorilor care au trecut prin situații asemănătoare să îi ofere sfaturi despre pașii pe care i-ar putea urma în continuare.