Observator – trei zile de ediții speciale despre România și oamenii care o construiesc! „Hai, România! În fiecare zi!”

Platforma www.ajuteu.ro este locul unde se adună poveștile celor care și-au depășit condiția – oamenii ajutați de alți oameni ca să fie cei puternici, iar poveștile încărcate în platformă se transformă în reportaje.

Observator – trei zile de ediții speciale despre România și oamenii care o construiesc

Până de Crăciun, zi de zi, dorințele devin realitate la Antena 1. Startul ediției de anul acesta se dă la Observator, ora 19.00.

Marți, 30 noiembrie 2021, de ziua protectorului României, Sfântul Andrei, românii sunt invitaţi să privească spre viitor şi să spună „Hai, România! În fiecare zi!”. Poveștile și tradițiile se transformă în reportaje emoționante la Observator, ora 19.00.

De Ziua României, 1 decembrie 2021, Observator le arată telespectatorilor cum a construit fiecare „România mea!”. România este astfel sărbătorită prin oamenii care contribuie la evoluţia ei.

De la ora 11.00, parada militară se vede la Observator, Antena 1, într-o ediție specială, iar la ora 19.00, la Observator, unii dintre cei mai cunoscuți români spun „Hai, România! În fiecare zi!”.

Astfel, telespectatorii vor avea ocazia să vadă România prin ochii celor care o fac mai bună, de la an la an. Cei care construiesc un viitor mai bun decât trecutul. Cei care au rămas, arătând că se poate şi aici. Cei care s-au întors, aducând cu ei know-how-ul evoluţiei, organizarea şi bucuria de a fi împreună. Cei care vor să facă din România un loc cunoscut pentru inovaţie. Pentru că fiecare are „România mea!”.

