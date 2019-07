Ofițerul care a vorbit cu Alexandra Măceșanu a recunoscut că fata i-a spus exact unde se află: "Nu am știu că Bold e un cartier din Caracal"

Ofițerul care a vorbit la telefon cu Alexandra Măceșanu, după ce aceasta a sunat de mai multe ori la 112, a recunoscut că fata i-a spus exact locul unde se află: "În Bold, sunt în Bold", i-ar fi strigat adolescenta la telefon. Vasilică Florescu a mărturisit că nu știa că Bold este un cartier al Caracalului.

Vasilică Florescu, de la IPJ Olt, ofițerul de la 112, cel care a discutat de două ori cu Alexandra, a recunoscut că fata i-a spus unde este, dar el nu știa că ”Bold” este un cartier al Caracalului, notează știripesurse.ro.

"Două am avut, să știți. Eu am vorbit decât de două ori cu Alexandra. I-am cerut indicii pentru a comunica la cei de la Caracal, ca să caute. Am cerut niște amănunte ca să le completez, să le trimitem la STS. Nu am crezut-o că nu este răpită și violată? Nu am avut nicio clipă atitudine refractară. Am văzut din atitudinea ei. Din contră, am spus că să stea liniștită că va ajunge un echipaj de poliție la ea. Am întrebat-o cum a ajuns acolo. Noi nu cunoaște, zona Caracalului. Ea a zis că a trecut pe lângă un dig și că este în Bold. Eu nu știam ce e Bold, apoi am aflat că este un cartier.

Apoi mi-a zis că stați puțin că am găsit o carte de vizită. În al doilea apel mi-a spus că nu a ajuns echipajul de poliție. I-am spus că probabil sunt pe drum. Eu am zis poliției ce mi-a comunicat Alexandra și ce a zis STS. Am comunicat la STS ce mi-a comunicat Alexandra, nu erau repere concrete, decât că a trecut pe lângă un dig și că a ajuns la Bold. Era un cartier mărginaș al Caracalului. Nu mie mi-a zis de gard, de câini, de fizionomia ăstuia. Cred că asta a vorbit cu cei de la Caracal. După ce am terminat legătura cu ea, a vorbit cu cei de la poliție din Caracal.

Eu am avut două convorbiri, iar STS a avut una. Primul a fost la 11:05, al doilea nu mai știu, dar nu cred că a durat 10 minute. Nu nouă ne-a spus ”vine, vine!”, ci celor din Caracal, care au stat mai mult de vorbă cu ea.

Eu i-am spus să închidă telefonul, pentru a putea fi sunată înapoi de poliție. Așa sunt procedurile. Ce au făcut cei din Caracal, habar n-am.”,sunt declarațiile revoltătoare al ofițerului 112 de la IPJ Olt care a preluat apelul Alexandrei.