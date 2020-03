Orban, despre intrarea în scenariul 4: "După atingerea capacităţii maxime în spitale, cazurile ușoare de îmbolnăvire cu Covid19 vor fi tratate acasă"

Acesta a vorbit şi despre capacitatea de diagnosticare, care a crescut treptat.

”În ce priveşte capacitatea de diagnosticare, am pornit de la o capacitate redusă pe care am mărit-o gradual. Astăzi există 35 de centre unde se pun diagnostice, în unele centre sunt mai multe PCR active. Noi creştem gradual capacitatea de diagnosticare, la ora actuală putem procesa peste 2.000 de teste zilnic. În ceea ce priveşte procedura de diagnosticare există o metodologie care a fost agreată la nivel european în care se stabileşte cine se testează. Există o ordine a priorităţilor în ceea ce priveşte diagnosticarea. La noi această capacitate de testare a crescut proporţional cu numărul cazurilor. Există o întârziere de o zi, două, dar noi am diagnosticat într-un timp de 1-2 zile. Nu ne mulţumim, obiectivul nostru este să creştem capacitatea de diagnosticare”, a mai spus premierul.

Potrivit acestuia, în România sunt 52 decese, în Spania – 7.000 ”şi aici nu e vorba de capacitate de diagnosticare, ci de măsurile ferme luate de Guvern”.

Premierul a vorbit şi despre factorii favorizanţi cu care s-a confruntat România: ”Odată cu Noul An Chinezesc s-au întors din China peste 2.600 de persoane, România nu a avut niciun caz. Am fost o ţară care a avut factorii dintre cei mai agravanţi, faptul că s-au întors peste 235.000 de români din Italia, Franţa, dar şi aici am luat măsurile de carantină, de izolare. Măsurile au fost luate când alte ţări nici măcar nu discutau. Noi am fost criticaţi de exemplu de cei care s-au întors din Italia”.

În România numărul cazurilor de coronavirus este de 1.952, iar 52 de persoane diagnosticate au decedat.