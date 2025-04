Boala de care suferă Anca Serea: „A fost o întâmplare fericită că am descoperit”. Ce diagnostic a primit

Deși simptomele sunt destul de neplăcute, Anca rămâne optimistă și are încredere deplină în echipa de medici care o tratează.

După o perioadă îndelungată în care s-a simțit rău și a ajuns de mai multe ori la spital, Anca Serea a aflat, în urma unor investigații, că suferă de tiroidită autoimună cronică.

Boala cu care se luptă Anca Serea de la 18 ani

Anca Serea se confruntă cu anemia încă de la 18 ani – o problemă de sănătate pe care nu a reușit să o țină sub control și care a făcut-o să ajungă de mai multe ori la medic.

Pentru că în ultima vreme nu se simțise deloc bine, Anca a decis să meargă din nou la control. După trei ore de analize și investigații, medicii i-au pus un diagnostic serios: tiroidită autoimună cronică.

„Din nou la doctor… sincer, așteptarea asta nu e deloc plăcută! Puls 2000, însă sper din inimă că veștile să fie bune! Am ieșit cu zâmbetul pe buze și vă mulțumesc pentru mesaje! Urmează alte investigații, concluzia este: tiroidă cronică autoimună cu valori de anticorpi antitiroglobulină măriți de sute de ori!”, a scris Anca pe rețelele sociale.

Vedeta de televiziune a mărturisit că sănătatea este cel mai important lucru, motiv pentru care a ales să fie în grija unei echipe medicale de încredere.

„Sănătatea este cel mai de preț și nimic nu o poate cumpăra, mai ales când există un antecedent în familie e important să ții cont de el. Eu am o echipă medicală cu care am născut și care mă supraveghează și da, a fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie. Am 43 de ani și după 40 de ani, este indicat să o facem”, a spus ea, într-un interviu acordat pentru Star Matinal.

Anca Serea se confruntă cu anemia încă din adolescență

Deși părea mereu plină de energie și zâmbitoare în fața camerelor, Anca Serea se confrunta, în realitate, cu probleme serioase de sănătate. O anemie veche, netratată corespunzător, i-a dat mari bătăi de cap și a dus-o în repetate rânduri la spital.

"Am avut niște probleme de sănătate. Am avut o anemie pe care am avut-o de la 18 ani și pe care nu am ținut-o sub control. Deși luam un tratament, nu luam în mod consecvent și constant și am avut o alimentație selectivă spre vegetarian", a povestit vedeta de televiziune.

"Eram un om care dormeam foarte puțin, 4 ore pe noapte, nici nu mă alimentam corect. Am ajuns cu hemoglobină 4. Practic, eu nu mai aveam nicio rezervă de fier. Eram la Sofia atunci, pur și simplu am leșinat. Am ajuns în România, am făcut toate investigațiile", spunea vedeta în urmă cu doi ani.