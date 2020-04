Ordonanța militară numărul 8! Ce restricții și măsuri noi de protecție au fost anunțate? Ministrul de Interne, informații de ultimă oră

Se permite deplasarea producatorilor agricole pana la piata si accesul in interiorul acesteia pe baza declaratiei si a certificatului de producator

„Închiderea totală, temporară și parțială a punctelor de trecere a frontierei de stat”

Unitatile fitofarmaceutice raman deschise pe perioada de urgenta.

La aceasta ordonanta este prevazuta si o anexa care se refera la inchiderea totala, temporara si partiala a punctelor de trecere a frontierei de stat, care se prelungesc.

Punctele de trecere sunt: Nadlac, Salonta, Turnu, Bors, Urziceni

În urmatoarea ordonanta o sa fie prevazute si punctele din zona frontierei cu Bulgaria. aici sunt referiri directe la granita de vest”, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela.

Interdicții prelungite

„Am prelungit interdicţia zborurilor spre Spania pentru încă 14 zile, începând din 14 aprilie.

O alta solicitare primita pe care am introdus-o in ordonanta este cu referire la exceptia de la masura izolarii la domiciliu pentru persoanle care intra in Romania pentru activitati de mentenanţă, service pentru tehnica medicala care nu au simptome asociate covid-19.

Prevederile pentru tehnicienii care vin in Romania se aplica si pentru echipamentul si tehnica din domeniul stiintific, aparare si securitate nationala.

Asa cum am spus, suntem preocupati de siguranta populatiei contra infractiunilor, de starea de sanatate, suntem in momentul in care trebuie sa luam masuri pentru securitatea alimentare.

Exporturile de grâu, suspendate

Pe perioada starii de urgenta se interzice si suspenda exportul pentru grau, orz, ovaz, porumb, orez, faina de grau, soia, floarea soarelui, ulei de seminte, zahăr, biscuiti, turte sau alte reziduuri din domeniul de panificatie.

Aceste prevederi sunt prevazute intr-o anexa la ordonanta, pe care cei preocupati o pot studia. - procedurile de export a acestor produse aflate deja in derulare se suspenda pe perioada starii de urenta.

Totodata, pentru siguranta, se suspenda si activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul”, a adăugat ministrul.