(P) Cum să arăți că vrei un job fără a părea disperat

Oricât de mult cauți să-ți vinzi abilitățile sau să-ți arăți entuziasmul exuberant pentru poziție, cel mai bine este să nu exagerezi și să încerci să mizezi pe aceste strategii.

Evidențiază-ți legătura cu compania la care ai aplicat!

Angajatorii caută adesea entuziasm și pasiune atunci când intervievează un candidat. Alinierea acțiunilor și declarațiilor tale cu misiunea companiei ar putea ajuta un angajator să vadă unicitatea, dăruirea ta și timpul petrecut cu studierea anumitor detalii. Cum poți face mai concret asta? Iată 2 idei:

Când este momentul oportun, spune-i angajatorului că te bucuri să utilizezi produsele realizate în cadrul companiei.

Exprimă-ți aprecierea vizavi de o decizie recent luată de companie.

Adresează întrebările potrivite!

Interviul în sine este o oportunitate excelentă de a afla mai multe despre un rol și de a înțelege compania. Ia în considerare să întrebi dacă postul este nou. Dacă nu, cum a evoluat? Acest lucru îți va oferi o perspectivă asupra direcției de deplasare a afacerii.

Întreabă despre KPI-ii care-ți vor fi urmăriți și instrumentele pe care le vei avea la dispoziție pentru a te asigura că vei depăși așteptările. De asemenea, poți afla aspecte interesante despre cultura organizațională prin intermediul acestor întrebări.

În primul rând, să ai întrebări bune pregătite înseamnă că îți dorești jobul suficient pentru a te gândi în viitor și a te pregăti. În al doilea rând, îți vei demonstra curiozitatea de a afla mai multe despre rol, despre intervievator și despre business-ul per ansamblu. În cele din urmă, vei putea să-ți îmbunătățești răspunsurile pe baza informațiilor pe care le obții adresând aceste întrebări și demonstrându-ți totodată atenția pe parcursul acestui interviu.

Vorbește și despre cursul urmat pentru a te familiariza cu domeniul!

Nu puține sunt persoanele care-și doresc în prezent o reconversie în carieră, o migrare către domeniul IT. Și e de înțeles, salariile fiind cele mai bune din România, iar oportunitățile de angajare numeroase. Însă, e important să arăți că ești pasionat cu adevărat de domeniu, nu doar de beneficiile cu care acesta vine la pachet.

Spre exemplu, poți aminti că ai urmat și un curs în domeniu pentru a nu începe chiar de la zero noul tău drum. Spre exemplu, poți apela la Proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020, care te va ajuta să-ți dezvolți abilitățile hard și soft, dar și să le poți pune în valoare în mediul profesional.

Proiectul Cursuri IT by eJobs are mai multe etape (cursurile propriu-zise, coaching, consiliere). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să lucrezi alături de ceilalți cursanți, de la care vei putea deprinde anumite tehnici prin care îți poți dezvolta atenția la detalii. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

